Неравнодушные горожане спасли собаку,которая попала в беду возле брошенного у берегов Владивостока судна Yeruslan

Позавчера, 1 февраля, в районе Второй Речки во Владивостоке пара людей прогуливались по льду и забрели к заброшенному судну Yeruslan, стоящему в 2-3 километрах от берега. Рядом с судном на брезентовых лодках они обнаружили собаку, которая не могла встать. Информация об этом молодые люди опубликовали в социальных сетях Владивостока. Там же неравнодушные горожане договорились прийти на выручку бедному животному, - сообщила "Вестям Приморье" жительница Владивостока по имени Карина.

Ночью в 2.00 часа люди с разных уголков города отправились спасать собаку, которую обнаружили с помощью фонариков лежащей на том же месте, возле судна. "Спасатели" положили животное на матрас, который нашли на льду, и повезли ее к берегу. Операция по спасению закончилась в 4.00 утра.

Бедолагу отогрели, накормили, и одна из спасительниц отвезла больное животное в ветклинику. Собака, когда отогрелась, встала на ноги и уже чувствует себя хорошо. Сейчас ей ищут хозяев. Собаку решили назвать Льдинка.

"Хотелось бы что бы таких добрых дел и поступков совершалось гораздо больше . Как объединяешься народ совершенно незнакомый и творят добро",-заканчивает свое письмо Карина.

Как известно, после этого происшествия судно Yeruslan загорелось и стало тонуть. И страшно представить, что могло случиться с неходячей собакой, которая лежала совсем рядом с судном.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]