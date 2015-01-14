Компания «Ратимир» воплотила в жизнь самые заветные мечты приморских детей. Видеорепортаж Елены Штылиной
Заветные желания на Новый год, оказывается, сбываются! В этом убедились и юные участники новогодней акции. В преддверии своего 20- летия компания «Ратимир» исполнила желания самых маленьких жителей Владивостока.
Настоящее чудо детям решил подарить лидер мясоперерабатывающей отрасли на Дальнем Востоке. «Ратимир» предложил маленьким приморцам отправить Деду Морозу письма с пожеланиями. Для этого на главной площади Владивостока установили почтовый ящик. В него ребята в дни зимних каникул опускали свои конверты.
Кирилл Авдеев, директор по маркетингу компании «Ратимир»: «По итогам акции отобрали детскую аудиторию, потому как она самая восприимчивая. И попытались детям продлить Новый год».
Условие у организаторов было одно — воплотить в жизнь по-настоящему трогательные желания. Таких писем из двухсот оказалось семь. Кто-то неровным детским почерком писал о том, что очень хочет щенка, а кто-то просил лыжи для старшего брата. Самые искренние просьбы «Ратимир» не оставил без внимания. Но особенно тронула представителей компании мечта о празднике в Доме малютки.
«Это самое нематериальное и самое социально-значимое желание, которое мы прочитали» - сказали в компании «Ратимир».
В краевом доме ребенка малышей мы застали в самый разгар праздника. Здесь глаза маленьких зрителей прикованы к яркому кукольному спектаклю!
Надежда Бакерева, старший воспитатель ГКУЗ «Краевой психоневрологический дом ребенка»: «Спасибо компании «Ратимир» за то, что они доставили такое удовольствие нашим детям!»
Такого представления детишки никогда еще не видели и, конечно, о нем не мечтали. Хорошо, что об этом позаботились взрослые и сказка ожила!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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