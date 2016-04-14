В холодную зимнюю стужу важным предметом гардероба является тёплый головной убор. Новосибирская меховая фабрика «Мартен» предлагает приморцам трендовые новинки на выставке «1000 шапок России». Широкий ассортимент шапок высокого качества с привлекательными бонусами придется по душе каждому.

Фабричное качество — отличительная особенность выставки-ярмарки «1000 шапок России». Производством головных уборов занимаются в Новосибирске. Специалисты тщательно выбирают материал, поэтапно — строго по технологии — выполняют всю цепочку производства: от выделки и окраски до разработки дизайна и пошива будущей модели. Благодаря этому все шапки получаются и красивыми, и качественными. На выставке представлены мужские и женские модели, зимние и демисезонные. А также есть возможность воспользоваться уникальным предложением: обменять старую шапку на новую.

Татьяна Ильина, продавец-консультант: «Уважаемые жители и гости Приморского края, вы можете посетить нашу выставку головных уборов от российских производителей ежедневно до 5 февраля».

В представленной коллекции есть вязаные модели, а также цельные изделия из норки, орилага и нерки. На выбор - комбинированные фасоны шапок. Все они отличаются легкостью и необычной фурнитурой. Фетровые головные уборы красивы, практичны, а главное - универсальны. Они вошли в моду достаточно давно, но до сих пор не потеряли актуальности. Такой головной убор отлично защищает от холода и при этом позволяет хозяйке элегантно выглядеть. Порадовать себя головными обновками можно на первом этаже ДКЖД во Владивостоке.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]