Юрий Шадрин расскажет о своей новой книге "Моего знакомого съел тигр" в эфире "Радио России. Приморье"

«Моего знакомого съел тигр» — так называется новая книга известного приморского журналиста Юрия Шадрина, главного редактора газеты «Вестник Тернея». Сегодня, 3 февраля, Юрий Шадрин — гость вечернего эфира «Радио России. Приморье». Почему такое название он выбрал для сборника своих очерков? Что стало основой для новой книги? И, самое главное, что осталось за её страницами - в прямом радиоэфире Юрий Шадрин готов ответить на ваши вопросы. Начало программы в 18.10 на "Радио России. Приморье".

Ну, а в 19.00 в эфир выйдет очередной выпуск программы «Итоги недели». В центре внимания сегодня — ситуация с отоплением школы посёлка Подъяпольск, встреча жителей Чугуевского района с министром МЧС Владимиром Пучковым, откровения тех, кто стал владельцем дальневосточного гектара и другие актуальные темы для всех жителей Приморья.

Ведущий сегодняшнего вечера на "Радио России. Приморье" — журналист Сергей Землянский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]