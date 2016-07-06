Новости

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:52
  0

Юрий Шадрин расскажет о своей новой книге "Моего знакомого съел тигр" в эфире "Радио России. Приморье"

Юрий Шадрин расскажет о своей новой книге

«Моего знакомого съел тигр» — так называется новая книга известного приморского журналиста Юрия Шадрина, главного редактора газеты «Вестник Тернея». Сегодня, 3 февраля, Юрий Шадрин — гость вечернего эфира «Радио России. Приморье». Почему такое название он выбрал для сборника своих очерков? Что стало основой для новой книги? И, самое главное, что осталось за её страницами - в прямом радиоэфире Юрий Шадрин готов ответить на ваши вопросы. Начало программы в 18.10 на "Радио России. Приморье".

Ну, а в 19.00 в эфир выйдет очередной выпуск программы «Итоги недели». В центре внимания сегодня — ситуация с отоплением школы посёлка Подъяпольск, встреча жителей Чугуевского района с министром МЧС Владимиром Пучковым, откровения тех, кто стал владельцем дальневосточного гектара и другие актуальные темы для всех жителей Приморья.

Ведущий сегодняшнего вечера на "Радио России. Приморье" — журналист Сергей Землянский.

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря