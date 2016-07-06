Юрий Шадрин расскажет о своей новой книге "Моего знакомого съел тигр" в эфире "Радио России. Приморье"
«Моего знакомого съел тигр» — так называется новая книга известного приморского журналиста Юрия Шадрина, главного редактора газеты «Вестник Тернея». Сегодня, 3 февраля, Юрий Шадрин — гость вечернего эфира «Радио России. Приморье». Почему такое название он выбрал для сборника своих очерков? Что стало основой для новой книги? И, самое главное, что осталось за её страницами - в прямом радиоэфире Юрий Шадрин готов ответить на ваши вопросы. Начало программы в 18.10 на "Радио России. Приморье".
Ну, а в 19.00 в эфир выйдет очередной выпуск программы «Итоги недели». В центре внимания сегодня — ситуация с отоплением школы посёлка Подъяпольск, встреча жителей Чугуевского района с министром МЧС Владимиром Пучковым, откровения тех, кто стал владельцем дальневосточного гектара и другие актуальные темы для всех жителей Приморья.
Ведущий сегодняшнего вечера на "Радио России. Приморье" — журналист Сергей Землянский.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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