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Новое творение Федора Бондарчука «Притяжение» стало грандиозным событием для владивостокцев. Видеорепортаж Александры Нетай

Когда в Голливуде фильмы про инопланетные вторжения выпускают, как с конвейера, в России такой киносегмент еще почти не тронут. Новое творение Федора Бондарчука «Притяжение» стало грандиозным событием для отечественного кинематографа. Несмотря на то, что жанр фильма заявлен как фантастика, некоторые зрители сочли, что на самом деле он о людях и их взаимоотношениях.

Фантастическая лента собрала фантастическую кассу. Фильм «Притяжение» окупился еще до выхода в свет за счет продаж прав на прокат картины за рубеж. А за первый уикенд в России вошел в историю, заняв 5-ое место за успешный старт. Китай, Германия, Франция, Малайзия, Тайвань уже успели насладиться просмотром ленты. Сотни жителей и гостей Приморского края тоже поддались силе притяжения и магнетизму талантливого режиссера Федора Бондарчука.

Владивостокские зрители:

- Всегда смотрим его фильмы, поэтому все очень понравилось! Прямо в восторге!

- Отличный фильм! Только что шли обсуждали. Ну вообще показали суть России.

- Он шикарный! Я так плакала! Никогда так не плакала!

- Всего хватало и спецэффектов, и отношения молодежи к нашей сегодняшней жизни.

Фильм пришелся по вкусу людям разного пола и разных поколений. Одних впечатлил динамичный сюжет. Других любовные перипетии героев, напрямую, кстати, связанные с визитом пришельцев.

Съемки фильма прошли под грифом «Строго секретно». Даже в трейлере отсутствуют многие ключевые сцены, что не оставляет зрителю ни единого шанса сформировать свое мнение до самостоятельного просмотра картины. Поэтому, чтобы полноценно оценить киноленту, которую сейчас смотрит весь мир, не стоит сопротивляться «Притяжению».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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