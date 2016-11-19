Тигренок Шерхан напугал волков Приморского сафари-парка
Тигренка Шерхана вывели на прогулку в Приморском сафари-парке, - сообщает "Вести: Приомрье" со ссылкой на сайт приморского сафари-парка. Во время знакомства с красными волчатами тигренок принял боевую стойку, чем напугал маленьких хищников.
Тигренок Шерхан - сын тигра Амура и тигрицы Уссури. Мать отказалась кормить детенышей. Один из тигрят умер. Второго сотрудникам сафари-парка удалось спасти.
Тигрёнка Шерхана ежедневно выводят на 30 минутную прогулку в 12.00, 14.00, 16.00. Все желающие могут наблюдать за ним.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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