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Тигренок Шерхан напугал волков Приморского сафари-парка

Фото: Приморский Сафари-парк

Тигренка Шерхана вывели на прогулку в Приморском сафари-парке, - сообщает "Вести: Приомрье" со ссылкой на сайт приморского сафари-парка. Во время знакомства с красными волчатами тигренок принял боевую стойку, чем напугал маленьких хищников.

Тигренок Шерхан - сын тигра Амура и тигрицы Уссури. Мать отказалась кормить детенышей. Один из тигрят умер. Второго сотрудникам сафари-парка удалось спасти.

Тигрёнка Шерхана ежедневно выводят на 30 минутную прогулку в 12.00, 14.00, 16.00. Все желающие могут наблюдать за ним.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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