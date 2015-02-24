Документы на стипендию губернатора начали принимать вузы Приморья

В вузах Приморского края стартовал прием документов на стипендию губернатора. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, именные выплаты в размере 5 555 рублей в месяц получат 300 лучших студентов Приморья.

«Подать документы на стипендию могут студенты вузов, расположенных на территории Приморского края. Кандидат на именную выплату должен быть не старше 30 лет, обучаться на очном отделении, и показать хорошие и отличные результаты за осенний семестр 2016/2017 учебного года по итогам зимней сессии. Стипендиат губернатора не может быть научно-педагогическими работниками образовательных организаций», – рассказал директор краевого департамента по делам молодежи Александр Кайданович.

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса принимает документы с 6 по 10 февраля, с 12.00 до 17.00, аудитория 8301. Морской государственный университет – с 26 января по 3 февраля, с 11.00 до 16.00 по адресу ул. Верхнепортовая 50а, учебный корпус № 2. Дальрыбвтуз – 10 февраля до 17.00, по адресу Луговая 52 Б. Дальневосточная государственная академия искусств: с 30 января по 6 февраля, с 13.00 до 14.30, с 19.00 до 21.00. по адресу ул. Петра-Великого, 3 А, кабинет 101. Тихоокеанский государственный медицинский университет – с 14 по 20 февраля с 9.00 до 17.00.Учебный корпус №1, 3 этаж. Владивостокский филиал Российской таможенной академии – с 9 по 10 февраля, с 11.40 до 12.20. Актовый зал ВФ РТА. Дальневосточный федеральный университет – с 6 по 10 февраля, с 10.00 до 18.00, остров Русский, кампус ДВФУ, корпус А, 8 этаж, ауд. А826.

Информацию о подаче документов в остальных вузах уточняйте в студсоветах вузов. Подробную информацию правилах приема документов можно найти здесь.

Напомним, в Приморье стипендию губернатора студенты вузов получают с 2008 года.

Отметим, 300 стипендиатов выбираются на семестр по итогам зимних и летних сессий. В 2013 году по инициативе главы региона Владимира Миклушевского размер стипендии увеличили и сделали символической – 5 555 рублей – с намеком на то, что учиться надо на одни пятерки. Конкурс в среднем составляет семь человек на одну стипендию. Теперь каждый семестр стипендию губернатора получают 300 студентов.

Кроме того, с начала 2016/2017 учебного года стипендию губернатора – это три тысячи рублей ежемесячно – получают 116 одаренных школьников из 29 муниципалитетов Приморья. Стипендиаты прошли специальный конкурсный отбор. Ребята не только учатся на «хорошо» и «отлично», но и имеют в наличии наградные документы, подтверждающие завоевание первого места в международных, всероссийских, региональных конкурсах, олимпиадах, смотрах, фестивалях, выставках.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]