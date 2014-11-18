В Приморском крае полиция пресекла деятельность 39 наркопритонов в 2016 году
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, в 2016 году на территории края сотрудниками полиции выявлено 39 притонов для потребления наркотических средств и психоактивных веществ. Окончено расследованием и направлено в суд 42 уголовных дела, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 Уголовного кодекса Российской Федерации (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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