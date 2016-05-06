Погода в Приморье в выходные дни будет переменчивой

3 февраля в Приморье сохранится малооблачная, солнечная погода без осадков. Ветер северо-западный, западный слабый до умеренного, на отдельных участках восточного побережья сильный. Воздух на большей территории прогреется от -1°C до -10°C, на юге оттепель до +3°C.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, в выходные дни погодные условия будут изменчивыми. На юг Дальневосточного региона сместится новая ложбина с фронтальными разделами. Существенного ухудшения погоды не произойдёт. Небольшой снег пройдёт местами и, в основном, на севере.

Ночи ожидаются морозными: -11…-20°C, в горных районах Приморья до -28°C, на побережье -5…-11°C. В субботу, 4 февраля, потепление продолжится. Днём воздух прогреется до 0…+5°C, в северной половине края до -10°C. Днём в воскресенье, 5 февраля, погода изменится: увеличится облачность, на побережье усилится ветер. На большей части края похолодает на 2–7 градусов, и только на юго-востоке ещё сохранится оттепель до +3°C.

Во Владивостоке сегодня солнечно, слабый до умеренного ветер. Максимальная температура воздуха от +1°C до -2°C.

В субботу в краевом центре будет тепло, солнечно и маловетрено. Температура воздуха ночью -5…-7°C, днём воздух прогреется до +2…-1°C. В воскресенье ожидается облачная погода, во второй половине дня усилится северный ветер. Ночная температура воздуха -6…-8°C. Днём похолодает на 3–4 градуса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]