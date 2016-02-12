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Анонс на 4 февраля

4 февраля в 9.45 во Владивостоке в бассейне с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) — краевые соревнования по плаванию, 1-й этап спартакиады учащихся России.

4 февраля в 10.00 во Владивостоке в клубе «Аскольд» (ул. Русская, 73б, стр. 12) — Открытый Кубок города по пейнтболу.

4 февраля в 10.00 во Владивостоке в с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) — чемпионат и первенство Приморского края по смешанному боевому единоборству (ММА). 

4 февраля в 10.00 в краевом доме физкультуры (Партизанский пр-т, 2) — чемпионат и первенство Приморского края по тхэквондо ВТФ.

4 февраля в 10.00 во Владивостоке на хоккейных коробках (ул. Героев Хасана, 12; остановка Фанзавод, 18; пр-т 100-летия Владивостока, 29а; ул. Русская, 86) — городской турнир по хоккею среди непрофессиональных дворовых команд.

4 февраля в 10.30 во Владивостоке на озере «Юность» (ост. «Молодежная») — мотокросс на льду. Третий этап.

4 февраля в 12.00 в акватории Амурского залива напротив станции Чайка — чемпионат и первенство Приморского края по буерному спорту.

4 февраля в 13.00 во Владивостоке в клубе «Паллада» (Луговая, 52А) — четвертый робототехнический фестиваль "Робофест-Владивосток 2017".
 
4 февраля в 16.00 во Владивостоке в малом ГУМе (ул. Светланская, 45) — презентация книги Василия Авченко об Александре Фадееве.

4 февраля в 9.45 в Шкотовском районе, Кучелиновское водохранилище - открытие Кубка Приморского края по рыболовному спорту, дисциплина «Ловля на мормышку со льда».

4 февраля в Омске - матч ХК «Авангард» (Омск) – ХК «Адмирал» (Владивосток). Регулярный чемпионат КХЛ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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