Жителя Приморья будут судить за изнасилование и приобщение к наркотикам несовершеннолетних

Прокуратурой Первомайского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношения жителя краевого центра, который обвиняется в изнасиловании (ст. 131 УК РФ), иных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ), ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, преступления совершались по месту жительства фигуранта, где он проживал вместе с матерью и младшей сестрой, 1999 г.р.

Пользуясь моментами, когда мать была на работе, а к младшей сестре приходили подруги-ровесницы, он принимал синтетические наркотики и приобщал к этому же девочек. Используя состояние малолетних, которое наступала у них после приема таких средств, он совершал с ними развратные действия.

В один из дней марта 2013 года, после совместного употребления одурманивающих средств, он изнасиловал подружку сестры.

Учитывая, что помимо преступлений против половой неприкосновенности, фигурант вовлекал несовершеннолетних потерпевших к употреблению одурманивающих веществ, следствием ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).

В ходе предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]