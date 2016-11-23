Природа готовит для приморцев новые испытания

Начало недели в Приморье ожидается морозным и ветреным. За холодными вторичными фронтами северными потоками на край будет выноситься холодная воздушная масса. Температура воздуха понизится на 3–5 градусов. В отдельных районах вероятен небольшой снег, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру". На побережье усилится северный ветер.

В дальнейшем над Дальневосточным регионом усилится азиатский антициклон, на Приморский край распространится гребень антициклона. Осадки маловероятны. Морозы окрепнут. Ночью воздух будет выхолаживаться до −18…−25 °C, в горных районах до −35 °C, на побережье −11…−17 °C. Дневной фон температуры воздуха −9…−15 °C, на южном побережье −3…−8 °C.

Во Владивостоке в понедельник, 6 февраля, существенных осадков не ожидается. В дальнейшем без осадков. Сохранится сильный ветер, в середине недели ветер будет ослабевать. Ночи ожидаются морозные, минимальная температура воздуха около −11…−14 °C, максимальная −5…−8 °C.

Напомним, в выходные дни погодные условия будут изменчивыми. На юг Дальневосточного региона сместится новая ложбина с фронтальными разделами. Существенного ухудшения погоды не произойдёт. Небольшой снег пройдёт местами и, в основном, на севере. Ночи ожидаются морозными, −11…−20 °C, в горных районах Приморья до −28 °C, на побережье −5…−11 °C.

В субботу, 4 февраля, потепление продолжится. Днём воздух прогреется до 0…+5 °C, в северной половине края до −10 °C. Днём в воскресенье, 5 февраля, погода изменится: увеличится облачность, усилится ветер. На большей территории похолодает на 2–7 градусов, и только на юго-востоке ещё сохранится оттепель до +3 °C.

Во Владивостоке в субботу будет тепло, солнечно и маловетрено. Температура воздуха ночью −5…−7 °C, днём воздух прогреется до +2…−1 °C. В воскресенье увеличится количество облаков, во второй половине дня усилится северный ветер. Минимальная температура воздуха −6…−8 °C. Днём похолодает на 3–4 градуса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]