Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:52
  0

В Приморье задержано мурманское судно "Георгий Седов"

В Приморье задержано мурманское судно

Фото: Интерфакс

Судно "Георгий Седов", принадлежащее "Хатангскому морскому торговому порту" и приписанное к порту Мурманск, задержано в порту Находка в Приморье из-за отсутствия на борту страховых свидетельств о репатриации и выплате компенсаций пострадавшим от несчастных случаев морякам, - об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

По словам председателя Дальневосточной региональной организации Российский профсоюз моряков (ДВО РПСМ) Николая Суханова,  "На "Георгии Седове" отсутствовали страховые свидетельства, гарантирующие выполнение обязательств судовладельцев по репатриации и выплате компенсаций пострадавшим от несчастных случаев морякам. Судно задержано портовыми властями и будет стоять в Находке до тех пор, пока не будут оформлены все необходимые документы. Экипаж, состоящий из 18 россиян, остается на судне", - сообщил Суханов, добавив, что оформление всех нужных документов - вопрос времени.

Согласно вступившим в силу с 18 января 2017 года поправкам к Конвенции о труде в морском судоходстве, на борту судна под  национальным флагом должны быть свидетельства, подтверждающие финансовое обеспечение обязательств судовладельцев по репатриации и выплате компенсаций пострадавшим от несчастных случаев морякам. Помощь, обеспечиваемая этими гарантиями, должна быть достаточной, чтобы покрыть не только проезд моряка домой, но, при необходимости, проживание, питание, медицинскую помощь, одежду и любые другие разумные расходы. Более того, в случае задолженности заработной платы, она должна быть выплачена за счет финансовых гарантий, но за период не более 4 месяцев. В изменениях также предусмотрено, что моряки должны получать уведомление в случае, если финансовое обеспечение судовладельца должно быть аннулировано или не подлежит продлению.

 

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря