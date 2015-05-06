В Приморье задержано мурманское судно "Георгий Седов"

Судно "Георгий Седов", принадлежащее "Хатангскому морскому торговому порту" и приписанное к порту Мурманск, задержано в порту Находка в Приморье из-за отсутствия на борту страховых свидетельств о репатриации и выплате компенсаций пострадавшим от несчастных случаев морякам, - об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

По словам председателя Дальневосточной региональной организации Российский профсоюз моряков (ДВО РПСМ) Николая Суханова, "На "Георгии Седове" отсутствовали страховые свидетельства, гарантирующие выполнение обязательств судовладельцев по репатриации и выплате компенсаций пострадавшим от несчастных случаев морякам. Судно задержано портовыми властями и будет стоять в Находке до тех пор, пока не будут оформлены все необходимые документы. Экипаж, состоящий из 18 россиян, остается на судне", - сообщил Суханов, добавив, что оформление всех нужных документов - вопрос времени.

Согласно вступившим в силу с 18 января 2017 года поправкам к Конвенции о труде в морском судоходстве, на борту судна под национальным флагом должны быть свидетельства, подтверждающие финансовое обеспечение обязательств судовладельцев по репатриации и выплате компенсаций пострадавшим от несчастных случаев морякам. Помощь, обеспечиваемая этими гарантиями, должна быть достаточной, чтобы покрыть не только проезд моряка домой, но, при необходимости, проживание, питание, медицинскую помощь, одежду и любые другие разумные расходы. Более того, в случае задолженности заработной платы, она должна быть выплачена за счет финансовых гарантий, но за период не более 4 месяцев. В изменениях также предусмотрено, что моряки должны получать уведомление в случае, если финансовое обеспечение судовладельца должно быть аннулировано или не подлежит продлению.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]