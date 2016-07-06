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В Приморье в 2017 году восстановят семь мостов

В Приморье в 2017 году восстановят семь мостов

Фото: Администрация Приморского края

Сотрудники "Примавтодора" в 2017 году восстановят семь мостов, пострадавших в результате тайфуна «Лайонрок».

По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, на это из краевого и федерального бюджетов направят более 570 миллионов рублей.

Как сообщил генеральный директор "Примавтодора" Дмитрий Горлов, работники предприятия проведут восстановление частично или полностью разрушенных мостовых переходов в трех районах края.

«Будет построен новый мост взамен временного к селу Суворово, мост через реку Извилинка в Чугуевском районе, мост через реку Черемуховая к селу Черемшаны. Будут восстановлены мосты через реку Фабричная в Кавалерово, на дорогах Устиновка-Зеркальный, Уборка-Самарка-Ариадное и Осиновка-Рудная Пристань-Соколовка», – рассказал Дмитрий Горлов.

Отметим, всего в крае в 2017 году планируется завершить восстановление 24 мостов. Еще восемь мостов в Чугуевском и Тернейском районах в 2018 году.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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