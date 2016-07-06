В Приморье в 2017 году восстановят семь мостов
Сотрудники "Примавтодора" в 2017 году восстановят семь мостов, пострадавших в результате тайфуна «Лайонрок».
По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, на это из краевого и федерального бюджетов направят более 570 миллионов рублей.
Как сообщил генеральный директор "Примавтодора" Дмитрий Горлов, работники предприятия проведут восстановление частично или полностью разрушенных мостовых переходов в трех районах края.
«Будет построен новый мост взамен временного к селу Суворово, мост через реку Извилинка в Чугуевском районе, мост через реку Черемуховая к селу Черемшаны. Будут восстановлены мосты через реку Фабричная в Кавалерово, на дорогах Устиновка-Зеркальный, Уборка-Самарка-Ариадное и Осиновка-Рудная Пристань-Соколовка», – рассказал Дмитрий Горлов.
Отметим, всего в крае в 2017 году планируется завершить восстановление 24 мостов. Еще восемь мостов в Чугуевском и Тернейском районах в 2018 году.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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