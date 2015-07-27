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"Собачий хэппи-энд" на фоне тонущего корабля

Неравнодушные горожане спасли собаку,которая попала в беду возле брошенного у берегов Владивостока судна Yeruslan. Абсолютно случайно, рядом с судном на брезентовых лодках была обнаружена собак, которая не могла встать. Информация об этом была опубликована в социальных сетях Владивос тока. Там же неравнодушные горожане договорились прийти на выручку бедному животному.

Чем закончилась спасательная операция смотрите в специальном материале в вечернем  выпуске программы "Вести Приморье" в 21-44 на телеканале "Россия1".

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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