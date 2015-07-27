"Собачий хэппи-энд" на фоне тонущего корабля
Неравнодушные горожане спасли собаку,которая попала в беду возле брошенного у берегов Владивостока судна Yeruslan. Абсолютно случайно, рядом с судном на брезентовых лодках была обнаружена собак, которая не могла встать. Информация об этом была опубликована в социальных сетях Владивос тока. Там же неравнодушные горожане договорились прийти на выручку бедному животному.
Чем закончилась спасательная операция смотрите в специальном материале в вечернем выпуске программы "Вести Приморье" в 21-44 на телеканале "Россия1".
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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