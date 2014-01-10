Попавший под винты самолета в Приморье военный мог нарушить технику безопасности
Комиссия штаба Тихоокеанского флота и правоохранительные органы ведут проверку по факту гибели военнослужащего одной из воинских частей морской авиации флота, дислоцированной в Приморском крае: по предварительным данным, причина происшествия - нарушение требований безопасности, сообщили сегодня в пресс-службе Восточного военного округа.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, по предварительным данным, военнослужащий по контракту получил несовместимые с жизнью травмы в результате нарушения требований безопасности, попав под винты воздушного судна при выруливании самолёта на взлётно-посадочную полосу. Выясняются причины и обстоятельства происшествия.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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