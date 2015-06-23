Команда Yeruslan может не получить долги из-за "удобного" флага судовладельца

Экипаж покинутого в Амурском заливе судна Yeruslan может не дождаться выплаты долгов по зарплате, в том числе из-за "удобного" флага судовладельца и пожара, после которого оно начало тонуть, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Как пояснил председатель Дальневосточной региональной организации Российский профсоюз моряков Николай Суханов, система "удобных" флагов позволяет иногда судовладельцам уйти от ответственности... Сейчас ответственным структурам нужно найти судовладельца и привлечь его к ответственности, но может случиться и так, что моряки уже ничего не получат.

Он добавил, что еще одной проблемой стал недавний пожар на судне, после которого Yeruslan стал тонуть: долг по зарплате экипажу мог быть выплачен после его продажи, а недавние события серьезно снизили эту вероятность.

По данным Приморской транспортной прокуратуры, судовладелец, которым значится китайская Claner Shipping Ltd., задолжал команде более 200 тыс. долларов, по ходатайству прокурора на судно был наложен арест, а в отношении судовладельца заведено уголовное дело.

Судебные приставы направили в адрес судовладельца пакет соответствующих документов, но реакции с его стороны пока нет. Кроме того,

как сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю, суд, арестовывая судно, возложил на собственника обязанность обеспечить безопасную стоянку Yeruslan.

В конце августа 2016 года Международный судовой реестр Камбоджи (ISROC) прекратил свою деятельность, и "удобный" флаг Yeruslan стал недействительным.

"Удобный" или "дешевый" флаг - это флаг страны, которая за умеренную плату заносит в свой реестр суда, принадлежащие гражданам других государств. Нередко владельцы судов регистрируют их под "удобными" флагами третьих стран, чтобы уйти от уплаты налогов. Команды таких судов часто не имеют минимальных социальных гарантий, поэтому при возникновении конфликтных ситуаций им фактически некуда обратиться за защитой своих прав.



Ранее сообщалось, что судно находится в Амурском заливе, в 8-10 км от Владивостока. Во вторник на нем начался пожар, разведка показала, что возгорание произошло на верхней и автомобильной палубах в кормовой части. В среду стало известно, что пожар на Yeruslan потух. Судно Yeruslan было построено в 1967 году. В качестве владельца значится китайская компания Claner Shipping Ltd., портом приписки - Пномпень (Камбоджа). В реестре отмечается, что судно в настоящее время не эксплуатируется.

Судно не раз оказывалось в центре скандальных историй после арестов в разных портах из-за долгов по зарплате перед моряками.

Yeruslan находится на рейде в Амурском заливе уже два года, до недавнего времени его охраняли несколько человек. Недавно местные журналисты, которые поднялись на судно, убедились, что экипаж его покинул, они также рассказали, что помещения судна разграблены. К нему можно свободно подойти по льду или подъехать на автомобиле, на льду вокруг судна разбросан мусор.

По фактам хищений и пожара на судне транспортная полиция проводит проверку.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]