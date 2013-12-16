В Приморском крае раскрыто убийство несовершеннолетней, совершенное в 2013 году
В июле 2013 года в городе Большой Камень исчезла 16-летняя девушка. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника руководителя СК РФ по Приморскому краю Аврору Римскую, в ходе следствия было установлено, что к преступлению причастен ее знакомый 1984 года рождения. Мужчина, признался, что совершил убийство из личных неприязненных отношений. Он заманил девушку в гараж, где убил, а затем избавился от тела. Свои показания подозреваемый подтвердил в ходе проверки показаний на месте. Кроме того, он показал место, где спрятал останки. В настоящее время останки направлены для проведения судебных экспертиз.
По версии следствия, 18 июля 2013 года в городе Большой Камень подозреваемый вместе с потерпевшей прошли в гараж, расположенный на окраине города, где злоумышленник ударил девушку куском арматуры, а затем задушил.
Преступление раскрыто благодаря слаженной работе сотрудников отдела криминалистики, первого отдела по расследованию особо важных дел и сотрудников полиции.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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