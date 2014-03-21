В Приморье тигрица попала в капкан и погибла от голода и холода

3 февраля в Центре диагностики болезней диких животных ПГСХА была проведена экспертиза погибшей тигрицы, обнаруженной 29 января в Пожарском районе Приморья. Причиной мучительной гибели зверя стал капкан, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы.

В экспертизе участвовали сотрудники Центра диагностики болезней диких животных при Приморской государственной сельскохозяйственной академии, департамента охотнадзора Приморского края и WWF России.

«Сегодняшнее обследование показало, что животное находилось в крайней степени истощения, и гибель наступила именно от невозможности добыть себе пропитание. Конечно, тигрица страшно мучилась – попадание в капкан произошло, вероятно, в разгар крещенских морозов, когда температура достилала –40 С, животное получило сильнейшее обморожение. Зверь, естественно, пытался выбраться из капкана и фактически отгрыз себе лапу, – комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко. – Тигра очень жалко. Тем более, что это северное Приморье, где выживать тиграм крайне трудно. К тому же, погибла молодая самка, которая могла бы принести потомство. Сейчас эксперты выясняют детали, которые помогут дальнейшему расследованию дела».

Сообщение о том, что в 60 км от Лучегорска на лесовозной дороге находится раненый тигр, поступило в департамент охотничьего надзора Приморского края в ночь с 28 на 29 января. Молодой тигр вышел на дорогу и спрятался под полуприцеп лесовоза. На место незамедлительно выехала оперативная группа охотнадзора по разрешению конфликтных ситуаций между хищником и человеком, однако, ко времени ее прибытия, зверь уже не подавал признаков жизни.

«Несмотря на то, что специалисты, с учетом расстояния 600 км, прибыли достаточно быстро, они не смогли спасти тигрицу. Если быть объективными, у них не было шансов ей помочь, тигрица слишком поздно «обратилась» за помощью к людям. Тигр сильно истощен, по сути «скелет». Одна из передних лап имеет сильнейшие повреждения, из-за которого она не могла охотиться, что скорее всего и стало причиной её голодания», – говорит директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр», к.б.н. Сергей Арамилев.

«Досадно, что тигр не дождался нас совсем немного. Мы не смогли помочь, хотя и понимаем, что, чтобы его спасти, он должен был оказаться в наших руках на 7-10 дней раньше. Уши и треть хвоста были каменные, это говорит о том, что они отмерзли уже давно. При такой степени истощения странно, как ему вообще удалось выйти к людям», - комментирует специалист-эксперт департамента охотничьего надзора Приморского края, старший оперативной группы по разрешению конфликтных ситуаций между крупными хищниками и человеком Андрей Орел.

Пострадавший тигр – трехгодовалая красавица-тигрица. Сейчас специалистам предстоит выяснить при каких обстоятельствах самка амурского тигра фактически лишилась одной конечности.

«Сейчас наши инспектора совместно с сотрудниками внутренних дел ищут место, где могло произойти это происшествие. Надеемся, нам удастся выяснить на кого ставились капканы и каким образом в них попал тигр», - комментирует

Работа группы по разрешению конфликтных ситуаций департамента охотничьего надзора Приморского края поддерживается Центром «Амурский тигр» и WWF России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]