Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 18:21
  0

Жительница Владивостока покончила с собой в номере гостиницы

Жительница Владивостока покончила с собой в номере гостиницы

Фото: missbagira.ru

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту смерти жительницы Владивостока в одном из номеров гостиницы «Экватор». По предварительным данным, женщина совершила самоубийство, приняв большое количество таблеток.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, тело погибшей обнаружили работники гостиницы по улице Набережной, 20, которые и сообщили о случившемся в полицию. Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили личность женщины, которой оказалась 33-летняя жительница Владивостока.

По предварительным данным, погибшая совершала самоубийство, приняв большое количество различных таблеток. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря