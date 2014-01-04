Жительница Владивостока покончила с собой в номере гостиницы
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту смерти жительницы Владивостока в одном из номеров гостиницы «Экватор». По предварительным данным, женщина совершила самоубийство, приняв большое количество таблеток.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, тело погибшей обнаружили работники гостиницы по улице Набережной, 20, которые и сообщили о случившемся в полицию. Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили личность женщины, которой оказалась 33-летняя жительница Владивостока.
По предварительным данным, погибшая совершала самоубийство, приняв большое количество различных таблеток. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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