Сибирский болельщик стал миллионером после поражения владивостокского "Адмирал"(фото)
Сыграть по крупному в букмекерской конторе принял решение неизвестный болельщик ХК «Сибирь»(Новосибирск.Фанат поставил на любимую команду 1 млн руб.и в результате выигрл 2100000 рублей. Как сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пост в инстаграм хоккейного клуба «Сибирь», болельщик разместил фотокарточку букмекерской ставки на 1 млн руб.
Напомним, накануне новосибирская «Сибирь» обыграла владивостокский «Адмирал» с разгромным счетом 5:1.
На текущий момент в турнирной таблице Восточной конференции новосибирская команда занимает девятое место, набрав в 56 матчах 79 очков. Владивостокский «Адмирал» с идентичным количеством очков располагается строчкой выше.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
12.10.2016 "Адмирал" ворвался в зону плей-офф конференции "Восток"
-
01.03.2014 "Адмирал" снова в зоне плей-офф
-
09.01.2017 Владивостокский «Адмирал» на выезде проиграл «Словану»
-
06.10.2016 Адмирал обыграл Сочи - 1:0
-
12.01.2017 Владивостокский «Адмирал» начинает первую домашнюю серию этого года
-
17.11.2015 "Адмирал" покорил "Сибирь"
Добавить комментарий