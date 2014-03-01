Сибирский болельщик стал миллионером после поражения владивостокского "Адмирал"(фото)

Сыграть по крупному в букмекерской конторе принял решение неизвестный болельщик ХК «Сибирь»(Новосибирск.Фанат поставил на любимую команду 1 млн руб.и в результате выигрл 2100000 рублей. Как сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пост в инстаграм хоккейного клуба «Сибирь», болельщик разместил фотокарточку букмекерской ставки на 1 млн руб.

Напомним, накануне новосибирская «Сибирь» обыграла владивостокский «Адмирал» с разгромным счетом 5:1.

На текущий момент в турнирной таблице Восточной конференции новосибирская команда занимает девятое место, набрав в 56 матчах 79 очков. Владивостокский «Адмирал» с идентичным количеством очков располагается строчкой выше.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]