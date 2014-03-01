Новости Общество Экономика Спорт

QR Код этой страницы
Сегодня, 20:30
  0

Сибирский болельщик стал миллионером после поражения владивостокского "Адмирал"(фото)

Сибирский болельщик стал миллионером после поражения владивостокского

Фото: Instagram

Сыграть по крупному в букмекерской конторе принял решение неизвестный болельщик ХК «Сибирь»(Новосибирск.Фанат поставил на любимую команду 1 млн руб.и в результате выигрл 2100000 рублей. Как сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пост в инстаграм хоккейного клуба «Сибирь», болельщик разместил фотокарточку букмекерской ставки на 1 млн руб.

Напомним, накануне новосибирская «Сибирь» обыграла владивостокский «Адмирал» с разгромным счетом 5:1.

 На текущий момент в турнирной таблице Восточной конференции новосибирская команда занимает девятое место, набрав в 56 матчах 79 очков. Владивостокский «Адмирал» с идентичным количеством очков располагается строчкой выше.

 

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря