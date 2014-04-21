Сергей Дарькин возьмет дальневосточный гектар в тайге Приморье

Экс-губернатор Приморского края Сергей Дарькин собирается взять участок в своем родном Приморье, прямо в тайге,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт КП.

Сейчас он готовится к подаче необходимых документов. На своем гектаре бывший чиновник хочет разводить диких зверей для охоты. Участок он себе уже подобрал, причем уже вместе с обитателями.

«Все, что есть в приморской тайге, там все и живут. Олени, косули, кабаны... Тигры тоже - сегодня вот только следы видел!» - рассказал Дарькин.

Инициативу с дальневосточным гектаром экс-губернатор считает правильной, но отмечает: главное, чтобы она правильно развивалась. Дарькин пообещал, что после получения участка позовет туда журналистов и покажет свои владенья.

Сергей Дарькин был губернатором Приморского края с 2001 по 2011 года, в с 2012 по 2014 занимал должность замминистра регионального развития.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]