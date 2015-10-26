Жители Подъяпольского больше не мёрзнут. После вмешательства краевых властей проблема с отоплением в посёлке решена. Напомню, в результате бездействия местных ответственных за это структур, батареи в поселковом детском саду и школе остыли в разгар зимы.

В Подъяпольской школе наступила весна. Цветы не распустились, но дети и учителя скинули с себя куртки и сапоги: температура в классах поднялась до 20 градусов. А еще на прошлой неделе школа замерзала, ситуация изменилась за минувшие выходные.

Николай Вязовик, директор филиала Партизанского КГУБ «Примтеплоэнерго»: «Пошла подача теплоносителя лучше внутри школы. Но это дело управляющей компании, которая должна обслуживать это здание. Что касается перепланировки, то это не в нашей компетенции, мы не имеем права входить. Школа — это закрытый объект. Поэтому дело за тем, кто обслуживает это здание, и к владельцам собственности».

В администрация Шкотовского района, в чьём ведении находится школа в Подъяпольске, говорят, что системы теплоснабжения были подготовлены заблаговременно.

Елена Войкина, заместитель начальника управления жизнеобеспечения Шкотовского района: «Во время подготовки к отопительному сезону в августе были промыты все системы и предъявлены «Примтеплоэнерго», о чем и свидетельствуют подписанные двусторонние акты».

В администрации Приморья этой ситуации уделили особое внимание. Ведь в Подъяпольске сложился явный парадокс — системы исправны, котельная работает как положено, а в школе холодно.

Анатолий Орлов, начальник отдела жизнеобеспечения края: «Подъяпольское сельское поселение. Паспорт готовности теплоснабжающей организации выдан, многоквартирным домам и школам тоже выдан. Это говорит о том, что подготовку к отопительному сезону всех сетей мы прошли, паспорта готовности получили, а на самом деле выявляются случаи предоставления услуги теплоснабжения ненадлежащего качества».

Как бы там ни было после вмешательства краевых структур, cитуация в школе Подъяпольского очевидно изменилась в лучшую сторону.

Татьяна Мамаева, директор школы №14 п. Подъяпольск: «Вопрос решился после выходных, точнее до них. Уже в субботу-воскресенье обогрев шёл батареями. И дети, и учителя, все раздеваются, потому что уже становится тепло, период адаптации идет».

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]