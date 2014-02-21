Приморские ученые обнаружили в морском моллюске белок для диагностики рака

Новый белок обнаружили ученые ДВФУ и Национального научного центра морской биологии ДВО РАН у морского моллюска — модиолуса курильского. Как сообщили в пресс-службе ДВФУ, неизвестный прежде лектин может стать основой для новой технологии диагностики онкологических заболеваний и, в перспективе, терапии рака. Сейчас сотрудники Школы биомедицины (ШБМ) и Школы естественных наук (ШЕН) занимаются расшифровкой гена молекулы и тестируют ее действие на разные типы раковых клеток.

Как рассказал заместитель директора ШБМ по развитию Вадим Кумейко, модиолус курильский — это родственник мидии, который широко распространен в водах дальневосточных морей и не является объектом массового промысла. С моллюском активно работают на кафедре клеточной биологии и генетики ШЕН под руководством профессора Алима Анисимова в рамках другого направления — мониторинга акваторий через изучение состояния морских организмов. Но исследуя иммунитет модиолуса, молодые ученые Андрей Гринченко и Юлия Сокольникова обнаружили в его гемолимфе (аналог крови) новый защитный фактор — белок из группы лектинов.

«Лектины способны распознавать определенные клетки по углеводам на их поверхности. Выяснилось, что наш новый белок «узнает портрет» углеводов определенных видов раковых клеток, культивируемых в лабораторных условиях. Это значит, что благодаря механизму молекулярного распознавания лектин может послужить основой для новой технологии диагностики онкологии», — подчеркнул Вадим Кумейко.

Сейчас студент четвертого курса ШБМ Григорий Малыкин под руководством кандидата наук Никиты Шведа изучает тонкую специфичность нового белка — какие раковые клетки он лучше всего «узнает», чтобы запатентовать эту технологию как новую систему для диагностики. Более того, проводя эксперименты, исследователи выяснили, что лектин способен не только распознавать, но и стимулировать гибель клеток.

«Мы поставили первые эксперименты, и рост как минимум одной раковой линии он подавил точно. Конечно, использовать белки в качестве лекарств не всегда легко, поскольку они могут вызвать иммунный ответ. Однако, когда мы попытались получить антитела против нового лектина, вводя его лабораторным животным, хорошего иммунного ответа не выявили. Это значит, что он, вероятнее всего, не отторгается млекопитающими и в перспективе может также использоваться для некоторых форм таргетной (прицельной) терапии рака», — отмечает Вадим Кумейко.

Сейчас в лабораториях университета ученые ведут расшифровку структуры белка и его гена. Непосредственно этой работой занимается студентка четвертого курса Школы биомедицины Татьяна Карп под руководством Вадима Кумейко. Необходимо отметить, что исследование перспективного лектина проводится в рамках работ по гранту Российского научного фонда, который посвящен изучению механизмов молекулярного распознавания морских организмов для новых биомедицинских технологий (руководитель — профессор Ольга Подгорная).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]