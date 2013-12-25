Во Владивостоке автовладельцам, несогласным платить за парковку у дома, прокололи шины

Около двух лет назад на придомовой территории по адресу 2-я Круговая, 12 появилась охранная будка. По словам жильцов, охранное агентство незаконно требует деньги за свои услуги. За неуплату парковщики перекрывают проезд к дому и сбивают настройки пультов от шлагбаума, который жильцы приобретали на свои средства, а накануне всем несогласным прокололи шины, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru.

Вадим Ковальчук, один из жильцов дома, рассказывает, новые «порядки» наводит ООО «Ландскнехт». Жильцы предполагают, об оказании охранных услуг компания договорилась с кем-то из собственников устно, так как просьбу показать договор и лицензию парковщики игнорируют. За бумагами жильцов отправляют к председателю ТСЖ, у которого на данный момент их тоже нет.

Директор охранного агентства Иван Красота уверяет в обратном: «Наш заказчик – ТСЖ, с ними мы подписали договор еще два года назад. Пусть "активисты" спрашивают документы там, а я никому ничего показывать не собираюсь – кто они мне такие? А замки на шлагбаум они вешают сами, доставляя неудобства остальным жильцам».

Конфликт начался осенью прошлого года. В одночасье у всех несогласных с парковщиками оказались проколоты шины, кого-то перестали пускать на придомовую территорию, а на щитки от шлагбаумов, которые жильцы устанавливали за свои деньги, поставили замки.

«Шлагбаум часто перестает реагировать на наши пульты. Мы уже несколько раз срезали замки и настраивали устройства самостоятельно», – добавляет житель 2-й Круговой, 12 Юрий, которому два дня назад также прокололи шины.

После неоднократной порчи имущества Вадим Ковальчук все же предложил компании охранять его машину по договору: «Моя позиция простая – отношения с охранной компанией надо зафиксировать на бумаге в виде договора, желательно при согласовании его формы с ТСЖ».

Председатель ТСЖ идею поддержал, но также признался, что снимет свои полномочия в ближайшее время. От комментариев о деятельности парковщиков он также воздержался. «Данное охранное агентство работало еще до моего вступления в должность», – заключил собеседник.

Агентство на предложение Вадима откликнулось и предоставило форму индивидуального договора. Некоторые пункты мужчину не устроили: ночная, а не круглосуточная охрана, «плавающие» сроки действия договора и их автоматическая пролангация, денежные санкции за неоплаченные вовремя услуги парковщиков и оплата до, а не после их предоставления. «Я внес свои поправки, передал их охранной компании и предложил ТСЖ принять участие в разработке договора, а также согласовать тариф – 80 рублей в сутки», – объяснил Вадим.

Но учесть правки парковщики не соглашаются. «Форма индивидуального договора у нас стандартная, мы ее не меняем», – объяснили с агентстве.

Собственники уже обращались к участковому и в правоохранительные органы Первореченского района, но проверки по факту не проводились. «Пишут, что по законам нанесенный нам ущерб не превышает пяти тысяч рублей, вести уголовное дело отказываются», – сообщил Юрий, житель дома № 12.

Полиция парковщиков также не пугает, о чем они смело заявляют жильцам. Поэтому сейчас жители дома планируют обратиться в службу соцбезопасности УВД с просьбой проверить охранную организацию на причастность связей с правоохранительными органами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]