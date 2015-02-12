Топ-10 способов обмана автовладельцев страховыми компаниями

Когда речь заходит о мошенничестве в автостраховании водители часто вспоминают так называемых автоподставщиков и нечистых на руку автоюристов. Первые организовывают или имитируют ДТП, получая солидные компенсации по ОСАГО. Вторые выкупают у пострадавших в авариях право требования выплат, а затем, пользуясь несовершенством законов, отсуживают у страховщиков более крупные суммы. Однако и у самих страховых компаний есть целый арсенал способов, чтобы — в зависимости от ситуации — сэкономить средства либо заработать их в ущерб добропорядочным клиентам, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Drom.ru. Вот своеобразный рейтинг таких уловок — от самых примитивных до откровенно грабительских:

1. Уловки при продаже полисов ОСАГО

Хитрить недобросовестные страховщики начинают задолго до ДТП, в которые попадают их клиенты, еще на этапе заключения договора. Считая ОСАГО невыгодной услугой, а в некоторых регионах — крайне убыточной, компании нередко ограничивают продажи полисов, накручивают их цену (забывая, например, о скидках за безаварийную езду) или навязывают автовладельцу еще несколько платных страховок.

Как быть?

Если принципы дороже нервов, а переплачивать нет желания и возможности — нужно требовать от страховщиков честного выполнения обязанностей и при необходимости жаловаться в надзорные организации.

В интернет-приемной Банка России есть целый раздел, посвященный отказам в продаже полисов. Там просят «получить подтверждение данного факта», например, направив в страховую заявление о заключении договора страхования по почте с уведомлением либо зафиксировав отказ «с помощью фото-, аудио- или видеоустройств, свидетелей». «При наличии доказательств нарушения страхового законодательства вам следует направить жалобу на действия страховщика и имеющиеся доказательства в Банк России».

В ЦБ обещают принять меры «в рамках компетенции». Правда, насколько они будут эффективными, сказать сложно. Показателен декабрьский пример: в Воронежской области автолюбитель обращался и в саму страховую, и в ЦБ, а в итоге заставил крупного страховщика выдать ему полис ОСАГО без каких-либо обременений только через суд.

Что касается игнорирования системы «бонус-малус», то не согласный с величиной (или отсутствием) бонуса автолюбитель может написать заявление в страховую компанию. К письму желательно приложить ксерокопии предыдущих полисов, закончивших свое действие. В компании, согласно закону, обязаны внести корректировки в базу Российского союза автостраховщиков (РСА). В случае же отказа придется призвать на помощь тот же Банк России. После рассмотрения вопроса оттуда придет официальный ответ, копию которого необходимо приложить к заявлению в страховую компанию с требованием возврата излишне уплаченной части премии.

2. Уловки после совершения мелкого ДТП

На месте небольших ДТП часто можно заметить автомобили с фирменной раскраской на бортах — не считая, разумеется, экипажа ДПС. Как правило, это аварийные комиссары, помогающие водителям правильно оформлять так называемые европротоколы, чтобы разбежаться без «гаишников». Но на деле многие из них предлагают пострадавшему иную помощь — заключение договора цессии, который позволит уже без владельца автомобиля заниматься выбиванием компенсации со страховой, а заодно и бонусов — в виде штрафа и неустойки.

Но в последнее время «конкуренцию» автоюристам пытаются составить агенты страховщиков. У них своя задача: как минимум не допустить никаких махинаций, как максимум — снизить последующие затраты компании. Наши эксперты утверждают, что этим «страховым уполномоченным» с бейджиком на шее и фотоаппаратом в руке нередко удается убедить потерпевшего в том, что ущерб его автомобилю нанесен незначительный, когда на самом деле он окажется больше, чем лимит выплат при оформлении ДТП по европротоколу, — 50 тысяч рублей.

Как быть?

Понимать, чем может грозить оформление ДТП без сотрудников ГИБДД, примерно представлять себе стоимость мелкого ремонта и помнить о возможных скрытых повреждениях. А также знать и о других подводных камнях. В частности, о буквальном толковании п. 8 ст. 11.1 «Закона об ОСАГО», где сказано, что европротокол не позволяет потерпевшему предъявлять дополнительные требования о возмещении вреда, в отличие от обычного порядка фиксации ДТП. Например, страховая компания ущерб в 45 000 рублей оценивает в 10 000 и перечисляет эти деньги потерпевшему. Иногда разницу в 35 000 рублей между реально полученными и причитающимся деньгами ошибочно трактуют как дополнительное требование. Конечно, оно таковым не является, но даже суды совершают подобные ошибки.

3. Уловки до проведения экспертизы и оценки ущерба

После совершения ДТП автовладелец приходит в страховую компанию с собранными документами и получает предложение «разобраться на месте». Сотрудник доверительно советует не «бодаться» за суммы и сроки выплат, а в течение нескольких минут получить некую сумму страхового возмещения в обмен на отказ от дальнейших претензий. Есть и другой вариант — у пострадавшего забирают все бумаги и заявление и обещают сообщить, где и когда будет проведена оценка ущерба. Однако время идет, а информации нет. Умысел прост: нетерпеливый автолюбитель, особенно если он теряет доход, может не выдержать и начать приводить машину в порядок. А это — основание для отказа в выплате.

Как быть?

Ничего не подписывать и не соглашаться ни на какие незаконные действия. В противном случае, если автовладелец пошел на сделку с совестью и страховщиком, а оговоренной суммы не хватит буквально ни на что, придется пенять на себя.

Та же история — с самостоятельным ремонтом. Эксперты советуют запастись терпением. Компания обязана решить вопрос с выплатами в оговоренный законом срок — 20 календарных дней, за исключением праздничных. Далее она рискует не только репутацией, но и тем, что по суду придется выплатить клиенту и компенсационную выплату, и штраф с неустойкой.

Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) регулярно проводит опрос россиян, оценивая их уровень доверия к страховым компаниям. До последнего времени этот показатель неуклонно снижался. Так, в 2013 году он составил 41%, в 2014-м — 38%, в апреле 2015-го — 35%, а в ноябре того же года — 34%. Между тем в июле 2016-го доля тех, кто ответил «доверяю» или «скорее доверяю», увеличилась до 40%.

4. Уловки при проведении экспертизы и оценки ущерба по ОСАГО

Здесь возможны самые разные варианты. Например, эксперт под разными предлогами не вносит в отчет об оценке те или иные повреждения, занижая сумму выплаты. Или вносит, но в итоге компенсации все равно не хватает для полноценного ремонта поврежденного автомобиля. Эксперты-техники утверждают, что суммы выплат и ремонта порой различаются в 10 раз.

Как быть?

Необходимо тщательно осматривать автомобиль вместе с экспертом и настаивать на отражении в акте осмотра всех обнаруженных повреждений. В случае возникновения разногласий потерпевший может оставить в акте свои замечания. Впрочем, беспокоиться о решении этого вопроса нужно еще на этапе оформления ДТП, проследив, чтобы сотрудники ГИБДД внесли в справку все видимые повреждения машины и указали на вероятность скрытых. Кстати, когда владелец автомобиля настаивает на осмотре внутренних повреждений, в страховой ему могут предложить поехать в сервис, там снять верхние детали и после этого вызвать эксперта компании. Большинство об этом забывает, а в итоге ремонтирует все внутренние повреждения за свой счет.

Если же все, казалось бы, правильно учтено и оценено, но итоговая цифра оказалась меньше ожидаемой, следует попытаться найти «ошибку» в расчетах. Юридические службы многих компаний сталкиваются с фактами занижения в калькуляциях объема необходимых работ (по сравнению с нормативными), а также якобы со случайной забывчивостью ответственных сотрудников страховой компании включить в сумму к выплате некоторые детали, которые до этого присутствовали в дефектовочных актах, согласованных с клиентом. Это позволяет страховщикам занизить выплату на 5-40%.

Автовладелец может провести независимую экспертизу для оценки ущерба, нанесенного автомобилю, а затем составить претензию и направить ее страховщику. В компании должны рассмотреть претензионный документ и принять по нему решение в течение пяти дней. Однако не все зависит от эксперта. Участники рынка отмечают, что в ценовых справочниках РСА, по которым производятся все расчеты, стоимость запчастей и материалов, а также нормо-часов сервисных работ, в большинстве случаев занижены по сравнению со среднерыночными значениями.

5. Уловки при подписании документов об экспертизе

Выше мы уже приводили пример с подписанием бумаги об отказе от каких-либо претензий при так называемой моментальной выплате компенсации. Но есть и другой случай, когда не менее любезный страховщик после проведенной экспертизы подсовывает пострадавшему в ДТП на подпись некое соглашение об определении размера повреждений. Естественно, этот размер не соответствует реальному, о чем невнимательный или доверчивый автолюбитель узнает уже позже.

Как быть?

Никому и ничему не доверять. Подобный документ лишает потерпевшего возможности взыскивать какие-либо суммы дополнительно сверх установленного соглашением. Чтобы сделать это, надо признать сам документ недействительным. Однако судебная практика толкует условия такого соглашения буквально: если текст составлен в доступной форме, то считается, что у потерпевшего заблуждений о последствиях быть не должно.

6. Уловки с выплатами по ОСАГО

После наступления страхового случая автолюбитель собрал и подал в компанию все необходимые документы, прошел экспертизу по оценке ущерба, но страховщик банально тянет с выплатой.

Как быть?

Уловкой такое поведение страховщика можно назвать с натяжкой, поскольку, очевидно, она работает лишь в тех случаях, когда сумма выплаты несущественна для автовладельца и он о ней «забывает», чтобы не тратить время на переписку со страховщиком и тем более на судебные процессы. В остальном тут все абсолютно прозрачно: есть закон об ОСАГО и правила страхования, в которых четко прописан весь регламент, включая сроки выплат. Если страховая их нарушает, а клиент попадается принципиальный, она сильно рискует.

Для начала нужно направить жалобу в Центробанк и РСА. Если и оттуда не удалось получить внятного ответа, пишите в страховую компанию досудебную претензию. Ее можно отправить заказным письмом с уведомлением о вручении или подать через секретаря с отметкой о принятии. В претензии надо попросить письменно объяснить причину задержки и потребовать произвести выплату. Если компания не отреагировала, стоит обратиться в суд и добиваться страхового возмещения, а также неустойки или процентов за задержку выплаты.

7. Уловки с проблемным полисом ОСАГО

Клиент получает отказ от выплаты возмещения, поскольку, как утверждает страховая компания, у кого-то из участников ДТП оказался недействительный или поддельный полис. Опустим те случаи, когда пострадавший в аварии водитель осознанно приобрел полис у мошенников по низкой цене, — он, как говорится, сам виноват. А что делать, если в такую ситуацию угодил добропорядочный автовладелец?

Как быть?

Проблема не только с реальными подделками, но и с недобросовестностью некоторых страховщиков, которые уже после официальной продажи (зачастую прямо в своем офисе) через какое-то время объявляют данный полис утраченным. Категорически нельзя страховаться там, где тарифы ниже средних по рынку, а еще лучше покупать полисы только в компаниях, которые рекомендуют бывалые автовладельцы.

Но если все пошло по неприятному сценарию, главное — найти сам полис и квитанцию о его покупке. Верховный Суд РФ в Постановлении от 29 января 2015 г. подчеркнул, что «выдача страхового полиса является доказательством, подтверждающим заключение договора ОСАГО, пока не доказано иное», и судебная практика опирается именно на эту позицию.

Дело в Кемеровской области. Суд признал неправоту страховой компании, которая отказалась выплатить клиенту возмещение из-за поддельного, по ее мнению, полиса. «Закон не возлагает на страхователя обязанность при заключении договора проверять законность владения страховой компании бланком полиса; страхователь, уплативший страховую премию, получивший бланк полиса без явных признаков подделки, в данном случае не должен отвечать за те или иные действия представителя страховщика либо третьих лиц», — говорится в резюме судебного акта.

Чуть сложнее для пострадавшего ситуация с нелегитимным полисом виновника ДТП. Решение проблемы заключается в подаче документов в суд и запросе в РСА по факту заключения договора страхования с виновником ДТП. Если страховщик отказал на основании «невыплаты агентом денег от сделки по проданному полису», но при этом у владельца полиса есть квитанция об оплате, то это внутренние проблемы страховщика по учету и контролю оплаты, которые покупателя услуги не касаются. Другое дело, если в выплате отказано по той причине, что полис оказался фальшивкой. Тогда судиться придется не с компанией, а непосредственно с обладателем этого полиса.

8. Уловки с апелляцией к другим проблемам

Страховые компании могут не выплатить компенсацию по целому ряду причин, которые никак не зависят от пострадавшего в ДТП автовладельца. Более того, утверждают юристы, большинство из этих причин — надуманные. Например, когда виновник ДТП не был указан в полисе ОСАГО или что вина второго водителя не установлена по причине отсутствия состава преступления.

Как быть?

Смело обращаться в суд, чтобы наказать страховую компанию за манипуляции. Все это не является основанием для отказа в компенсации ущерба. Как и состояние алкогольного опьянения виновного водителя, оставление им места ДТП или нежелание предоставить автомобиль на оценку страховщику. И даже лишение страховщика лицензии на ведение деятельности — не повод для отказа в компенсации.

Среди всех пользователей ОСАГО, опрошенных НАФИ, у 82% не было страховых случаев в период действия текущего полиса. 63% из оставшихся остались довольны действиями страховой компании при урегулировании страхового случая, 9% затруднились дать оценку. 47% опрошенных пользователей страховых услуг уверены в защищенности своих прав как потребителей, но только 11% знают, в какие организации надо обращаться для решения возникающих проблем. Из этого числа 13% успешно отстояли свои права, 8% имели отрицательный опыт обращения с жалобами, у остальных такого опыта нет.

9. Уловки с выплатами по каско

Еще одна группа различных уловок, часть из которых касается владельца пострадавшего автомобиля, а часть — виновника ДТП. Очевидно, что в самых простых случаях страховая компания стремится сократить издержки, занизив стоимость ущерба владельца полиса каско с помощью «ошибок» в экспертизе и оценке ущерба. Но бывают ситуации гораздо сложнее.

Например, автомобиль застрахован на сумму 1 000 000 рублей — это его рыночная стоимость на момент заключения полиса. Условиями страхования предусмотрено, что если повреждения автомобиля достигают 70% от его стоимости, это считается тотальной гибелью автомобиля. По условиям полиса в таком случае страховщик выплачивает разницу между страховой стоимостью автомобиля и стоимостью его годных остатков. При этом годные остатки остаются у страхователя. И вот происходит ДТП. Размер ущерба — 650 000 рублей, которые должен выплатить страховщик. Он производит оценку ущерба и специально ее… завышает. Насчитывает, например, 720 000 рублей ущерба, что составляет 72% от стоимости, и по нашему примеру этого достаточно для признания тотальной гибели автомобиля. Когда же страховщик проводит оценку годных остатков, то оценивает их в 450 000 рублей. После чего выплачивает клиенту, согласно договору, разницу между страховой стоимостью и стоимостью годных остатков — выходит 550 000 рублей. Вуаля! Вместо 650 000 рублей страховщик теряет 550 000 рублей. Кстати, стоимость ремонта автомобиля в сумме со стоимостью годных остатков практически всегда будет выше стоимости целого автомобиля. На этом страховые и обманывают страхователей.

Как быть?

Примерно так же, как и в случае с ОСАГО: провести независимую оценку ущерба или (в случае тотальной гибели автомобиля) его годных остатков, а затем направить претензию в страховую. Если там с доводами автовладельца не согласятся, ему предстоит обратиться с иском в суд.

10. Уловки с выбиванием денег с виновника ДТП

Полис ОСАГО защищает автовладельца, ставшего виновником ДТП: ущерб, нанесенный автомобилям других участников аварии в размере до 400 тысяч рублей, обязана компенсировать страховая компания. Впрочем, в ряде случаев у нее остается возможность требовать через суд возмещения своих выплат с виновника. В частности, если реальный ущерб оказался выше лимитированной законом выплаты по ОСАГО. А такое случается регулярно — например, когда водитель умудрился разбить сразу несколько машин.

Виновника может ждать обыкновенный регрессный иск. Но есть и более сложные случаи с так называемой суброгацией, когда к возместившему вред страховщику переходит право требовать компенсацию с лица, ответственного за причинение этого вреда. Как правило, такой метод используется компаниями, если у пострадавшего имелся полис каско, по которому он получил полную компенсацию ущерба.

Так, при оформлении ДТП с помощью европротокола оба участника аварии обязаны в течение пяти суток предоставить в свою страховую компанию бланк извещения о ДТП. Пострадавший, как правило, делает это незамедлительно, поскольку торопится получить выплаты. Виновник же зачастую в своей обязанности не уверен. И как утверждают некоторые автовладельцы, лукавые страховщики порой пользуются этим обстоятельством. Вместо того чтобы взять у виновника оригинал извещения и зарегистрировать его по всем правилам, они снимают с документа копию, которую, разумеется, тут же теряют. А значит — имеют полное право подать в суд тот самый регрессный иск.

Есть, оказывается, и другой вариант — страховщик под самым благовидным предлогом не принимает извещение у пострадавшего (дескать, требуется только бланк виновника), а затем, разумеется, отказывается возмещать убытки.

Впрочем, тут речь идет о довольно небольших суммах, тогда как в случаях с суброгацией — о сотнях тысяч и даже нескольких миллионах рублей. Типичный пример с автофорума: летом 2011 года женщина на светофоре собрала «паровозик», нанеся ущерб двум иномаркам. У их водителей имелись полисы каско, и виновница была уверена, что все обойдется малой кровью. Однако через какое-то время она получила заочные судебные решения на 400 и 398 тысяч рублей.

Как выяснил взявшийся за дело юрист, экспертиза повреждений обоих автомобилей прошла без уведомления об этом виновника ДТП. Умело завышая стоимость каждого поврежденного элемента (так, обычные фары стали ксеноновыми) и добавляя в калькуляцию вовсе не затронутые элементы (в данном случае — якобы пробитый радиатор), оценщик добился того, что сумма ремонта превысила 70% стоимости автомобиля. Страховая признала конструктивную гибель машины и, следовательно, должна была забрать его себе, реализовать годные остатки, а оставшуюся сумму взыскать с виновника.

К счастью, юристу удалось через суд отменить заочные решения. А как позже выяснилось с помощью независимой экспертизы, стоимость ремонта двух автомобилей была завышена в 3,5 и 4 раза соответственно. В итоге автоледи все-таки пришлось заплатить страховой, но совсем другие, гораздо меньшие суммы.

Как быть?

Будучи виновником ДТП — не расслабляться в течение всего срока исковой давности, а это три года с момента, когда у потерпевшего возникло право требования компенсации за причиненный ущерб, то есть с момента ДТП. В этот период у страховой компании есть десятки законных причин подать в суд на виновника ДТП, не говоря уже о сомнительных. От регрессного иска отбиться проще — в законе об ОСАГО четко перечислены все ситуации, когда стоит его ждать. А с суброгацией, пожалуй, стоит прибегнуть к помощи сильного юриста, поскольку ставки здесь гораздо выше, а схемы — сложнее.

Если речь идет о предъявлении требования страховой компании о возмещении ущерба, не превышающего размер страховой суммы по ОСАГО, необходимо связаться со своей компанией и выяснить, производилась ли выплата. Но чаще всего эти требования предъявляются в размере, превышающем страховую сумму по ОСАГО. В таком случае в страховой надо запросить акт осмотра и калькуляцию, чтобы можно было сопоставить количество повреждений с объемом работ, а при необходимости провести экспертизу по документам.

Можно, впрочем, действовать на опережение. Например, попытаться снизить сумму ущерба, доказав, что вина была обоюдной. Второй вариант: сократить сумму ущерба, доказав, что страховая включила в него какие-то повреждения, не имеющие отношения именно к этому ДТП. Можно также обжаловать действия страховой компании в суде, назначить судебную экспертизу.

И главный совет для всех автолюбителей: быть осторожными и не попадать в ДТП. Если же такая неприятность случилась, не следует паниковать, нужно тщательно сверять каждый дальнейший шаг с законом об ОСАГО. Как бы его ни ругали, он все же способен защитить автовладельца, столкнувшегося с уловками страховых компаний. Ну а в сложных случаях с регрессивными и суброгационными исками лучше всего обратиться за помощью к квалифицированному юристу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]