Признанный мэтр российского кинематографа поделится секретами мастерства с приморскими детьми
Видеомост, который поможет связать участников кинофестиваля «Веселая Ларга» с заслуженным деятелем искусств, мастером Всероссийского благотворительного проекта МТС «Поколения М» Владимиром Грамматиковым, пройдет в 17.00 в малом зале во Дворце детского творчества во Владивостоке. Принять участие в мастер-классе могут все желающие. Для участия нужно зарегистрироваться по телефону – 8(908)4634911.
Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного филиала "МТС", в рамках онлайн мастер-класса, заслуженный деятель искусства РФ, Владимир Грамматиков, поделится своим опытом работы над кинопроектами, расскажет о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться в работе на площадках, как правильно выбирать ракурсы и каких принципов следует придерживаться в работе. В свою очередь приморцы смогут задать режиссеру любые вопросы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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