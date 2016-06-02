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Признанный мэтр российского кинематографа поделится секретами мастерства с приморскими детьми

Признанный мэтр российского кинематографа поделится секретами мастерства с приморскими детьми

Фото: МТС

Видеомост, который поможет связать участников кинофестиваля «Веселая Ларга» с заслуженным деятелем искусств, мастером Всероссийского благотворительного проекта МТС «Поколения М» Владимиром Грамматиковым, пройдет в 17.00 в малом зале во Дворце детского творчества во Владивостоке. Принять участие в мастер-классе могут все желающие. Для участия нужно зарегистрироваться по телефону – 8(908)4634911.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного филиала "МТС", в рамках онлайн мастер-класса, заслуженный деятель искусства РФ, Владимир Грамматиков, поделится своим опытом работы над кинопроектами, расскажет о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться в работе на площадках, как правильно выбирать ракурсы и каких принципов следует придерживаться в работе. В свою очередь приморцы смогут задать режиссеру любые вопросы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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