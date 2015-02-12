Мошенники активно создают поддельные сайты продажи электронных ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) предупредил о росте активности мошенников, которые создают поддельные сайты страховых компаний для продажи электронных полисов ОСАГО. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на drom.ru.

Представители РСА говорят, что злоумышленники в первую очередь сделали фейковые сайты крупнейших компаний — «Росгосстрах», ВСК и «РЕСО». Отмечается, что страницы очень похожи на настоящие. В их названии так или иначе используются названия настоящих фирм и слово osago, набранное латиницей.

Точное количество обманутых автомобилистов пока неизвестно, пока есть лишь несколько жалоб. В частности, 29 января клиент пожаловался в компанию «РЕСО-Гарантия». Он заявил, что купил полис, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что мужчина заплатил деньги на сайте мошенников и остался без страховки.

Еще одна схема обмана: получение по электронной почте правленых версий настоящих полисов в формате PDF с фальшивыми печатями и подписями. Страховщики за такие вещи ответственности не несут, говорят в РСА.

Кроме откровенно поддельных сайтов в сети появились компании, которые предлагают посреднические услуги для покупки полиса. Подобная деятельность для оформления электронного ОСАГО запрещена законом в РФ.

Добавим, что накануне РСА поддержал введение штрафа в размере 200 тысяч рублей для страховых компаний, которые отказываются продавать полисы ОСАГО в электронном виде. Напомним, оказание этой услуги стало обязательным с 1 января 2017 года.

Полный список компаний, официально продающих полисы в электронном виде, опубликован на сайте РСА.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]