Тюки с документами людей и организаций лежат без присмотра в заброшенном бараке во Владивостоке

Большой архив ксерокопий и оригиналов документов с персональными данными нашли в заброшенной двухэтажке на улице Нестерова игроки в Encounter. Выполняя одно из заданий, ребята увидели, что на втором этаже барака без окон и двери лежат пачки, коробки и тюки с бумагами. Здесь есть информация и про отдельных граждан, и про организации, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

В одном подъезде двухэтажного дома живут и работают люди. Во втором же царит разруха: пол разобран до деревянных переборок (а кое-где есть дыры со второго этажа на первый), штукатурки на стенах давно нет, окна и двери выбиты, даже перегородки между комнатами частично выломаны.

На втором этаже лежат документы, принадлежащие ООО «ДЭФ» (она была зарегистрирована по соседству) и ООО «Фитофарм». Дозвониться до предприятий не удалось — все телефоны выключены (как нам рассказали в одной из организаций-поставщиков «Фитофарма», чьи документы тоже валяются в кучах, скорее всего, этой организации уже не существует). Обе фирмы занимались поставками медицинского оборудования и лекарств.

Среди общего хаоса лежат документы — в папках, коробках и перемотанных скотчем тюках. Здесь можно найти копии паспортов граждан, ИНН, трудовых книжек, паспорта коммерческих клиентов (в том числе ДВО РАН и больница ДВО РАН, дома отдыха, различные ООО, ИП и ЗАО), накладные, счета-фактуры. Документы, связанные с юридическими лицами, заверены печатями и были выпущены, судя по датам, более пяти лет назад. Что касается паспортов, ИНН, трудовых, заполненных анкет обычных людей, данные в них актуальны и по сей день. Отметим, что взять, например, кредит в банке с копией паспорта по закону нельзя — но желающих обойти закон всегда хватает.

В прокуратуре Приморского края объяснили, что делать с документами при ликвидации фирмы. На организации и граждан, которые занимаются предпринимательством без образования юридического лица, распространяется действие Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». Бизнесмены сами обязаны обеспечивать сохранность архивных документов (в том числе документов по личному составу), но если организацию ликвидируют, бумаги обязательно следует передавать в архив края или города.

«По закону при ликвидации негосударственных организаций, в том числе в результате банкротства, образовавшиеся в процессе их деятельности и включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации архивные документы, документы по личному составу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, передаются в соответствующий государственный или муниципальный архив, — комментирует старший помощник прокурора края по правовому обеспечению, Екатерина Ольховская. — Под архивным документом закон понимает материальный носитель с зафиксированной на нем информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и подлежит хранению в силу значимости указанных носителя и информации для граждан, общества и государства».

Большая часть бумаг, которые лежат в бараке, — должны были попасть в архив или быть уничтоженными (можно измельчить их шредером, спрессовать под промышленным прессом, а можно и просто сжечь). Потому что они как раз содержат адреса, даты рождения, подписи, реквизиты.

«К таким документам относятся документы, последовательно раскрывающие планирование, ценообразование, финансирование, кредитование, учет и отчетность; документы по организации труда, нормированию труда, тарификации, оплате труда, охране труда; документы о работе с кадрами: приеме, перемещении, увольнении работников, повышении их квалификации, проведении аттестации, а также награждении; документы, отражающие распорядительные, организационные функции управления, функции контроля, а также правовое обеспечение управления, организацию документационного обеспечения управления и хранения документов организациями и многие другие, — разъясняет Екатерина Ольховская. — Юридические лица, а также должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства об архивном деле, несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Например, за нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа (ст. 13.20 КоАП РФ)».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]