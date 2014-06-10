Водитель кроссовера погиб на месте ДТП во Владивостоке
Утром 4 февраля около 05.30 водитель Toyota Kluger двигался по проспекту 100-летия Владивостока в направлении Некрасовской. В районе дома № 31 водитель решил зайти в правый поворот, но не смог справиться с управлением, в результате чего машину занесло. Кроссовер врезался в леерное ограждение, после чего перевернулся.
Водителя машины выбросило из салона и прижало собственным автомобилем. Прибывшие на место спасатели достали пострадавшего и передали в руки врачам скорой. Медики ничем не могли помочь мужчине, он скончался на месте происшествия, не приходя в сознание. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.
По предварительной информации, водитель Kluger не остановился на требование сотрудника ГИБДД, после чего попытался скрыться. Через некоторое время автомобиль на большой скорости врезался в леера и перевернулся.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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