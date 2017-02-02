В зоопарке Уссурийска самка дикообраза усыновила кроликов
В Уссурийске в зоопарке «Чудесный» самка дикобраза буквально усыновила маленьких новорожденных крольчат. С целью помочь зверькам молодая самка даже пробралась в соседний вольер,сообщают "Вести Приморье".
В своем инстаграм работники зоопарка так описали это необычное событие: "На днях одна из наших крольчих родила потомство🐇🐇🐇🐇 но это не самое главное👆 К нашему удивлению, воспитывать и выхаживать крольчат взялась дикобраз Дарина, которая сама ещё ребёнок. Дарине всего 5 месяцев.
Дикобразиха перелезла в вольер к нашей крольчихе и принялась выхаживать крох, их вылизывать и греть собственным телом😊😊😊😊 Очень мило наблюдать, как Дарина укладывает крольчат себе на пузико😻😻😻 и следит, чтобы малютки не ушиблись и чувствовали себя комфортно. Сама мама-крольчиха переодически оставляет Дарину наедине со своими детками. Она полностью доверяет соседке по вольеру😻😻😻 Две мамы не агрессируют друг на друга, а лишь бережно ухаживают за крольчатами, помогая друг другу."
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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