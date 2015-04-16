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За игнорирование законных требований прокурора гендиректор СРЗ в Приморье привлечен к административной ответственности

За игнорирование законных требований прокурора гендиректор СРЗ в Приморье привлечен к административной ответственности

Прокуратура города Находки в декабре 2016 года выявила, что у ПАО «Находкинский судоремонтный завод» (далее – ПАО «НСРЗ») имеется задолженность по выплате работникам заработной платы. По фактам нарушений в сфере оплаты труда прокурором принят комплекс мер реагирования, однако, задолженность по заработной платы не была погашена ввиду финансовых трудностей у организации.  

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края, в целях защиты трудовых прав работников завода прокурор города в ПАО «НСРЗ» направил требование о предоставлении списка трудящихся с указанием ФИО, должности  и др. Между тем, прокурору в предоставлении запрошенных сведений было отказано, в том числе по причине охраны персональных данных. Хотя, по законодательству, прокурор наделен правом на получение информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, в том числе правом осуществлять обработку персональных данных.

Учитывая, что законные требования прокурора умышленно не были исполнены, в отношении юридического лица и его генерального директора возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ.

Кроме этого, прокурор города обратился в суд с заявлением о признании действий ПАО «НСРЗ» незаконными и возложении обязанности предоставить запрашиваемую информацию для ее дальнейшего использования в целях защиты трудовых прав граждан.

Решением Находкинского городского суда от 02.02.2017 г. исковые требования прокурора удовлетворены. Вопросы его фактического исполнения и дальнейшая работа по защите прав работников завода поставлены на контроль прокурора города.  

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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