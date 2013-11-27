Полиция проводит проверку по факту ДТП с погибшим водителем во Владивостоке
Около 5 часов 15 минут, 4 февраля в районе дома 68 по проспекту 100 лет Владивостоку (в районе магазина «Парус») водитель автомашины "Тойота Клюгер" не выполнил требование сотрудников ГИБДД об остановки и ускорив движение начал скрываться по направлению в сторону остановки общественного транспорта «Заря». Сообщив в дежурную часть ГИБДД города Владивостока о том, что водитель не остановился по требованию , два экипажа ДПС ГИБДД города Владивостока начали преследование автомашины «Тойота Клюгер».
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, неоднократные требования об остановке, водитель игнорировал. Развернувшись в обратном направлении водитель двигался в сторону центра города. В 5.30 в районе дома № 31 по проспекту 100 лет Владивостоку (СОШ №38) водитель автомашины «Тойота Клюгер» при повороте на право, не справился с управление, совершил наезд на леерные ограждения, расположенные слева по ходу движения и совершил опрокидывание автомашины. В момент опрокидывания водитель выпал из машины на проезжую часть и был придавлен упавшей автомашиной.
В результате происшествии 29-летний водитель автомашины от полученных травм скончался на месте дорожного происшествия.
По данным информационных баз ГИБДД водитель к административной ответственности за нарушение ПДД РФ не привлекался. ( с 2014-2017 год).
По данному факту СЧСУ УМВД России по г. Владивостоку проводится до следственная проверка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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