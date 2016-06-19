Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:30
  0

Квартирного вора задержали полицейские Уссурийска

Квартирного вора задержали полицейские Уссурийска

В дежурную часть  отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 32-летней местной жительницы о краже ее имущества из квартиры дома по улице Чичерина. Следственная группа установила, что в квартиру злоумышленник проник,  взломав замок входной двери.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Уссурийску, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Уссурийска, проживающий в доме по соседству с потерпевшей. Мужчину доставили в отдел полиции, где  он дал признательные показания, пояснив, что похищенным распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по  п. «а» ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести  лет.

Полицейские проверяют причастность подозреваемого к ранее совершенным преступлениям.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря