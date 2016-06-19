Квартирного вора задержали полицейские Уссурийска

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 32-летней местной жительницы о краже ее имущества из квартиры дома по улице Чичерина. Следственная группа установила, что в квартиру злоумышленник проник, взломав замок входной двери.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Уссурийску, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Уссурийска, проживающий в доме по соседству с потерпевшей. Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания, пояснив, что похищенным распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Полицейские проверяют причастность подозреваемого к ранее совершенным преступлениям.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]