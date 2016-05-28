Анонс на 5 февраля
5 февраля в 15.00 в здании Владивостокского ГУМа (ул. Светланская, 33) — открытая лекция «Профессия SMM специалист».
5 февраля в 12.00 на берегу возле Института биологии моря (ул. Пальчевского, 17) — чемпионат и первенство Приморского края по буерному спорту.
5 февраля в 10.30 в краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) — открытый чемпионат Владивостока по грэпплингу.
5 февраля в 11.00 в Центр зимнего отдыха «Комета» (ул. Шевченко, 202) — открытые соревнования по лыжным гонкам «Юный лыжник 2017».
5 февраля в 11.00 на хоккейной площадке во Владивостоке (Фанзавод, 18) — финал турнира дворовых команд по хоккею на кубок главы города Владивостока.
5 февраля в 11.00 во Владивостоке во Дворце спорта «Юность» (Океанский проспект, 43) — лично-командное первенство по самбо среди школьников.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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