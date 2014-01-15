Рак - не приговор, - говорят специалисты. Медицинская статистика не противоречит словам онкологов. На 70% снизилась смертность за последние пять лет по раку молочной железы, гинекологическим заболеваниям, значительное уменьшение летальности ожидается и для рака предстательной железы у мужчин…

К 2030 году прогнозируется снижение смертности от рака на 17%. Эта цифра может и колебаться. В зависимости от особенностей возрастной структуры населения той или иной страны и факторов риска. При ранней диагностики онкологического заболевания и своевременного лечения, все сопутствующие патологии окажутся под силу пациенту.

Людмила Гурина, зам. гл. врача ККОД по лечебной работе, д.м.н.: «Самый важный фактор риска - это наш возраст, как ни странно. Чем старше, тем больше вероятность заболеть... Поэтому государство постаралось заботиться о нашем здоровье. И начиная с 40 лет, мы все должны проходить различные скрининговые обследования».

Южная Корея, США и некоторые страны Европы, где строго выполняются программы скрининга, смертность реально может упасть в 2-3 раза. Что же касается России и нашего Приморского края, то мы имеем и достижения, и проблемы. И одна из самых главных, как сказал главный врач краевого клинического онкодиспансера Михаил Волков: «Не удалось пока добиться снижения смертности».

Михаил Волков, главный врач ККОД: «К сожалению, причины смертности, показатели которой сейчас выросли, это заболевания ЖКТ, легких, поэтому мы пытаемся улучшить качество диагностики именно этих форм смертности».

Более пяти лет в Приморье успешно применяется для диагностики и лечения фотодинамическая терапия. Пионером этой методики по праву считают врача высшей категории Льва Гривкова. Благодаря этой технологии смертность от визуальных форм рака (кожи), уменьшилась в разы... За эти годы его применяли доктора и других направлений: для борьбы с процессами в желудке, бронхах и пищеводе. Нельзя сказать, что это операция универсальна. Но врачи считают плюсы.

Анна Туманина, заведующий эндоскопическим отделением краевого клинического онкодиспансера: «Это великолепный метод, который внедряется в нашу жизнь, медицину, которая позволяет нам делать порою даже чудеса».

А на прощание доктор меднаук Людмила Гурина сказала, что в Приморском крае поэтапно внедряется цитологический скрининг. В рамках диспансеризации - это прорыв в диагностике онкологических заболеваний.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]