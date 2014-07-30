Заместитель Генпрокурора России проведет личный прием граждан во Владивостоке

8 февраля во Владивостоке заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Александрович Гулягин проведет личный прием граждан, сообщает прокуратура Приморского края.

Начало приема в 15.30, место проведения – здание краевой прокуратуры по адресу Фонтанная, 51.

Предварительная запись на прием осуществляется в приемной граждан региональной прокуратуры по адресу: Владивосток, Фонтанная, 51 или по телефону 8 (423) 240-62-04.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]