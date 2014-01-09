Во Владивостоке стартовал фестиваль детских фильмов «Веселая ларга». Видеорепортаж Елены Штылиной
Во Владивосток снова заплыла «Веселая ларга». Фестиваль детского кино и телевидения собрал молодые таланты со всей России. На этом конкурсе ребята в седьмой раз представляют на суд жюри свои фильмы и телепрограммы. Бригада «Детских Вестей» обменялась опытом с начинающими кинематографистами.
Даже на открытии фестиваля участники находятся по ту сторону камеры, смотрят на все через объектив. Сразу видно — записывать на видео интересные мгновения жизни для них - серьезное увлечение. Да и как иначе, в этом зале — авторы работ со всего Дальнего Востока и не только, каждый приготовил для «Веселой ларги» свой творческий отчет.
«Веселая ларга» собрала друзей со всей России уже в седьмой раз. География участников — от Калининграда до Владивостока. Больше всего школьников из краевого центра. С авторами фильма «Легко ли быть другом» мы познакомились ещё до официального открытия фестиваля. В тот момент, когда ребята увлеченно снимали заключительные сцены.
Настя Голубева, участник всероссийского фестиваля «Веселая ларга»: «Просто представилась возможность реализовать такой проект. Меня это очень увлекло, и в будущем я хотела бы стать режиссером».
И вот она — минута славы - сделано школьниками. В просторном зале ни одного свободного места. Здесь начинающие актёры, операторы, сценаристы и режиссёры. В этом году они представляют на суд жюри около 300 работ в 15 номинациях. Компьютерная анимация, игровое кино, актерское мастерство, сценическая речь и даже секреты телевидения. Мастер-классы по всем этим направлениям дадут профессионалы кадра и сцены.
Уже 3 года как «Веселая ларга» получила всероссийский статус. Фестивальной площадкой на ближайшие несколько дней станет Владивосток и городской центр детского творчества. Лучшие работы юных кинематографистов выберет не только взрослое, но и самое требовательное - детское жюри.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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