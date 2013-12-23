В Приморье под видом материала для производства пластмасс ввезли санкционное спортивное питание

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Находкинской таможни установлено, что летом 2016 года в адрес находкинской компании из Республики Корея были ввезены 8 контейнеров с товаром, заявленным таможенному органу как стеариновая кислота, используемая для производства пластмасс и каучука, - сообщила Наталья Сабадаш, главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни.

Как рассказал старший дознаватель по особо важным делам отдела дознания Находкинской таможни Алексей Ксенофонтов, при проведении проверки и вскрытии контейнеров установлено, что в них находится порошкообразное спортивное питание в различной упаковке, попадающее под запрет ввоза, установленный в отношении продукции производства США, стран Европейского союза и ряда иных государств, принявших решение о введении в отношении Российской Федерации экономических санкций. Товар весом 94 тонны стоимостью более 120 миллионов рублей, был арестован и изъят.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, в результате недостоверного декларирования спортивного питания под видом стеариновой кислоты, представитель данной фирмы уклонился от уплаты таможенных платежей в размере более 20 миллионов рублей. По факту уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенного в особо крупном размере, таможней возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.2 ст.194 УК РФ в отношении жителя Находки. За данное преступное деяние Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Вместе с тем, Находкинский городской суд признал виновной компанию из Находки, в адрес которой был ввезен товар, в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст.16.2 и ст.16.3 КоАП и назначил наказание в виде конфискации спортивного питания.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]