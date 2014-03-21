В одной из школ Приморья пришлось срочно эвакуировать всех учеников

В одной из школ Спасска-Дальнего произошло задымление помещения на первом этаже. Как сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях, всех учеников в экстренном порядке эвакуировали. Никто не пострадал.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]