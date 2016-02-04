Санитарной авиации Приморья – год!

Сегодня, 4 февраля, исполняется ровно год, как в Приморье возрождена санитарная авиация.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, первая винтокрылая «скорая» появилась в Кавалерово. Тогда в ходе рабочей поездки ее передал губернатор края Владимир Миклушевский. Сегодня вертолет санавиации базируется в этом муниципальном образовании и покрывает северные и северо-западные территории региона.

Второй санитарный вертолет заступил на «боевое» дежурство двумя днями позднее – 6 февраля. Его территория – южное и центральное Приморье.

Только за прошлый год обоими бортами доставлено более 250 пациентов, из них почти 80 – это дети. Тогда как в 2015 году, на арендуемом вертолете было транспортировано всего 25 пациентов. Налет составил 657 часов 29 минут.

С начала 2017 года вертолеты спешили на помощь пациентам 20 раз – 15 рейсов выполнил «северный» борт и пять – «южный». Общий налет часов в январе составил – 65 часов 20 минут.

Напомним, год назад по распоряжению губернатора Владимира Миклушевского два санитарных вертолета марки EurocopterAS-350B3e приобретены администрацией края в рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса». Глава региона убежден в необходимости соблюдения правила «золотого часа», «когда для сохранения жизни важна каждая секунда – помощь должна быть предоставлена максимально оперативно». Один санитарный вертолет базируется в Кавалерово, второй – во Владивостоке.

Характеристики воздушных судов прекрасно подходят для работы на территории Приморья. Они способны подниматься на высоту до семи тысяч метров, развивать скорость более 240 километров в час, к тому же на одной заправке могут пролететь с одного конца края на другой. Одно из главных преимуществ этих вертолетов – «лыжные» шасси, позволяющие сесть практически на любую площадку.

Владимир Миклушевский неоднократно подчеркивал, что задача по снижению смертности в Приморье является одной из самых приоритетных.

Отметим, в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что уже со следующего года программа развития санитарной авиации охватит 34 региона страны. На эти цели субъекты получат средства из федерального бюджета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]