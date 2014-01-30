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Во Владивостоке преступники вскрыли сейф в офисе торговой компании

Во Владивостоке преступники вскрыли сейф в офисе торговой компании

Фото: Life.ru

Полицейские ищут преступников, совершивших кражу крупной суммы из офиса компании, занимающейся продаже автозапчастей и оборудования для автосервисов. Злоумышленники проникли в помещение ночью, а затем в одном из кабинетов вскрыли сейф с деньгами.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, кража из офиса оптово-розничной компании по улице Снеговой произошла в ночное время, когда в здании никого не было. Преступники проникли в офисы фирмы через окно, а затем с помощью специальных инструментов вскрыли сейф и украли хранившиеся в нем деньги. По предварительным данным, добычей злоумышленников стали около полумиллиона рублей. 

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Поиски подозреваемых в преступлении продолжаются.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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