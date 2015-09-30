Срок действия льготного тарифа "Платона" продлили до 15 апреля

Льготный тариф системы взимания платы с грузовиков "Платон" в размере 1,53 руб. за километр пути продлен до 15 апреля 2017 года, после составит 3,06 рубля за километр пути, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Интерфакс.

"Правительством принято решение о продлении льготного режима в системе "Платон" до 15 апреля этого года. Окончание срока действия будет означать возврат к изначально установленной модели, которая предполагает тариф 3 рубля 6 копеек за один километр пробега большегрузного автомобиля по федеральным дорогам", - сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов, отметив, что средневзвешенная нагрузка на бизнес, в том числе малый и средний, "будет меньше, чем изначально предполагаемая модель, которая предполагала двухэтапное повышение этого тарифа - в феврале и июне этого года".

В постановлении также отмечается, что срок начала ежегодной индексации размера платы в соответствии с фактическим изменением индекса потребительских цен переносится с 1 июля 2017 года на 1 июля 2018 года. Документ был подписан премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 31 января и опубликован в пятницу на сайте правительства.

Ранее Минтранс предлагал повысить тариф поэтапно: с февраля 2017 года с нынешних 1,53 рубля за километр пути до 2,61 рубля, с июня - до 3,06 рубля. Также предлагалось отложить индексацию тарифа на уровень инфляции (до 3,73 рубля) до июля 2018 года.

Позднее первый замглавы Минтранса РФ Евгений Дитрих заявлял, что тариф "Платона" не будет повышен с 1 февраля, как предполагалось ранее.

"Абсолютно очевидно, что если в предыдущей модели мы говорили о повышении с 1 февраля, то на сегодняшний день это уже просто невозможно. Поэтому такое повышение будет позже", - сказал он, отметив, что ведомство прорабатывает вопрос об однократном повышении тарифа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]