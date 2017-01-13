Приморье готовится к установке системы "Эра-Глонасс"

Губернатор Приморья предложил отложить на полгода срок установки системы "Эра-Глонасс" на подержанные автомобили. Владимир Миклушевский считает, что это максимально упростит процедуру постановки на учет таких машин и сделает ее понятной для людей. Есть ли паника на авторынке и как таможня готова к внедрению системы "Эра-Глонасс"? Ответы на эти вопросы в сюжете Андрея Колессникова- ВИДЕО

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]