Элитный внедорожник провалился под лёд на юге Приморье
На реке Сучан около села Екатериновка Партизанского района Приморского края под лёд провалился джип Toyota Land Cruiser Prado, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сообщение,поступившее на WhatsApp компании.
Подтаевший из-за оттепели лед не выдержал почти трехтонный вес дорогого внедорожника. Машина провалилась под лед и ушла под воду своей левой половиной,сообщили очевидцы происшествия.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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