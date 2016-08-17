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"Адмирал" выиграл суперважный матч в Омске и получил "царский подарок" от "Амура"

Владивостокский "Адмирал" обыграл со счетом - 3:1 в Омске местный "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей голами отметились Дамир Жафяров, Михаил Фисенко и Павел Макаренко. Единственную шайбу в составе хозяев забросил Илья Михеев.

Клуб из Владивостока прервал двухматчевую серию поражений и вышел на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Важную помощь в этом владивостокцам оказали наши земляки - хоккеисты хабаровского "Амура",которые неожиданно со счетом - 3:1 победили на выезде главного соперника "Адмирала" в борьбе за место в плей-офф-новосибирскую "Сибирь".

Статистика

"Авангард" (Омск) – "Адмирал" (Владивосток) – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Макаренко – 8 (Райт, Гавриленко), 2:20 – 0:1. Михеев – 10 (Зубов), 28:13 – 1:1. Фисенко – 6, 35:54 – 1:2. Жафяров – 3 (п.в., Бобков, Волченков), 58:11 – 1:3.

Вратари: Фурх (57:30 – 58:11) – Бобков.

Штраф: 11 – 15.

Броски: 17 (6+5+6) – 16 (5+8+3).

Судьи: Гусев, Ержабек.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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