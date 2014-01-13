По факту незаконного уничтожения деревьев в приморской столице возбуждено уголовное дело

Прокуратурой Первореченского района г. Владивостока проведена проверка по обращению местного жителя о незаконном уничтожении зеленых насаждений на земельном участке в районе ул. Выселковой в г. Владивостоке.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру Приморского края, проверка подтвердила, что на южной стороне от земельного участка в указанном районе имеются следы повреждения и уничтожения зеленых насаждений. При этом разрешение на рубку зеленых насаждений на этом земельном участке администрацией г. Владивостока не выдавалось.

По предварительным данным, уничтожено 60 деревьев на общую сумму свыше 1 млн рублей, повреждено несколько деревьев на сумму более 28 тыс. рублей.

Учитывая данные обстоятельства, прокуратурой района направлены материалы в орган предварительного расследования для уголовно-правовой оценки неустановленных лиц.

По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело, ход и результаты расследования которого поставлены на контроль прокуратуры района.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]