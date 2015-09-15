Во Владивостоке мародеры тащат со согревшего "Еруслана" последнее

Как говорится все 10 казней египетских настигли судно "Еруслан" в конце его судоходной истории. Еще в 2007 году на теплоходе случился пожар, но тогда все обошлось. А в 2013 году Еруслан был задержан за перевозку радиоактивных запчастей и автомобилей. Затем долги по зарплате, арест и рейд в полном одиночестве посреди Амурского залива.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, мародеры работают там с того момента, когда "Еруслан" был заброшен. И в основном они посещали судно под покровом ночи.

Последний пожар на брошенном судне привел к полному краху всех надежд бывшего экипажа на возврат долгов по зарплате. И если многострадальный "Еруслан" не утонет в ближайшее время, то его обязательно разберут на винтики и шпунтики местные аборигены. А пока "Еруслан", как тот чемодан без ручки: и тащить тяжело, и бросить жалко. Жалко, потому что если распилить на металл, то это получится неплохая финансовая прибыль, а не унесешь, потому что у этого судна есть владелец. Который в случае его пропажи может заявить на него свои права. Поэтому у властей остается совсем немного времени, чтобы решить судьбу теплохода, иначе, если он потонет, то будет экологическая катастрофа местного масштаба, так как по неофициальной информации в судне остаются еще тонны топлива, если, конечно, и его уже не откачали корабельные «паломники», которые ездят туда, как на работу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]