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Во Владивостоке прошли соревнования по мотокроссу на льду

Во Владивостоке прошли соревнования по мотокроссу на льду

На озере Юность прошел третий этап открытого Кубка Владивостока по мотокроссу на льду. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, участников во взрослых классах было меньше, чем в предыдущих этапах, зато дети выступили в полном составе, и среди них впервые оказались и девочки.

«11 февраля в поселке Ярославский пройдут соревнования по ледогари, многие спортсмены поехали сегодня туда на тренировку. Тем не менее дети, которые участвуют в классах 50, 65, 85 кубических сантиметров в полном объеме приехали к нам на соревнования, – рассказал главный судья соревнований Евгений Манышев. – Лидеры остались те же. Сегодня впервые в наших соревнованиях участвуют две девочки, две Юлии: из Владивостока и Славянки».

Для Юлии Евдокимовой из Владивостока эти соревнования стали дебютными. Она завоевала бронзу в классе 65 кубических сантиметров (острый шип), обогнав многих мальчишек.

Погода по сравнению с предыдущим этапом была теплее, тем не менее, лед был крепким, и безопасности участников и зрителей ничего не угрожало.

В самом крупном классе 500 кубических сантиметров за победу боролись Антон Манышев и Николай Каминский. Для них этот этап стал своеобразной дуэлью. В нелегкой борьбе победу одержал Антон Манышев.

«Соперничество у нас с Николаем Каминским дружеское, – сразу сказал Антон Манышев. – Но спортивная злость есть: хочется стать первым, проехать быстрее. Ранее я побеждал на этих соревнованиях дважды, но перед этой зимой два года пропустил, тяжело сейчас вкатываться. Все-таки соперники растут, новые люди приходят. В предыдущем этапе я был третьим».

Результаты третьего этапа Кубка Владивостока

50 куб. см, КТМ

1 место – Степан Тюфтин

2 место – Артемий Лукашов

3 место – Даниил Чеботько

65 куб. см, кулкатор

1 место – Сергей Журавлев

2 место – Аристарх Завертан

3 место – Артур Полищук

65 куб. см, острый шип

1 место – Иван Манышев

2 место – Никита Кондратьев

3 место – Юлия Евдокимова

85 куб. см

1 место – Александр Жуков

2 место – Сергей Журавлев

3 место – Арристарх Завертан

125 куб. см, острый шип

1 место – Александр Бурковский

2 место – Александр Черевченко

125 куб. см, кулкатор

1 место – Александр Щеголев

2 место – Александр Иванов

3 место – Владислав Петров

500 куб. см, кулкатор

1 место – Захар Челышков

2 место – Денис Грызенков

3 место – Алексей Ковтун

500 куб. см, острый шип

1 место – Антон Манышев

2 место – Николай Каминский.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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