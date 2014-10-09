Во Владивостоке прошли соревнования по мотокроссу на льду

На озере Юность прошел третий этап открытого Кубка Владивостока по мотокроссу на льду. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, участников во взрослых классах было меньше, чем в предыдущих этапах, зато дети выступили в полном составе, и среди них впервые оказались и девочки.

«11 февраля в поселке Ярославский пройдут соревнования по ледогари, многие спортсмены поехали сегодня туда на тренировку. Тем не менее дети, которые участвуют в классах 50, 65, 85 кубических сантиметров в полном объеме приехали к нам на соревнования, – рассказал главный судья соревнований Евгений Манышев. – Лидеры остались те же. Сегодня впервые в наших соревнованиях участвуют две девочки, две Юлии: из Владивостока и Славянки».

Для Юлии Евдокимовой из Владивостока эти соревнования стали дебютными. Она завоевала бронзу в классе 65 кубических сантиметров (острый шип), обогнав многих мальчишек.

Погода по сравнению с предыдущим этапом была теплее, тем не менее, лед был крепким, и безопасности участников и зрителей ничего не угрожало.

В самом крупном классе 500 кубических сантиметров за победу боролись Антон Манышев и Николай Каминский. Для них этот этап стал своеобразной дуэлью. В нелегкой борьбе победу одержал Антон Манышев.

«Соперничество у нас с Николаем Каминским дружеское, – сразу сказал Антон Манышев. – Но спортивная злость есть: хочется стать первым, проехать быстрее. Ранее я побеждал на этих соревнованиях дважды, но перед этой зимой два года пропустил, тяжело сейчас вкатываться. Все-таки соперники растут, новые люди приходят. В предыдущем этапе я был третьим».

Результаты третьего этапа Кубка Владивостока

50 куб. см, КТМ

1 место – Степан Тюфтин

2 место – Артемий Лукашов

3 место – Даниил Чеботько

65 куб. см, кулкатор

1 место – Сергей Журавлев

2 место – Аристарх Завертан

3 место – Артур Полищук

65 куб. см, острый шип

1 место – Иван Манышев

2 место – Никита Кондратьев

3 место – Юлия Евдокимова

85 куб. см

1 место – Александр Жуков

2 место – Сергей Журавлев

3 место – Арристарх Завертан

125 куб. см, острый шип

1 место – Александр Бурковский

2 место – Александр Черевченко

125 куб. см, кулкатор

1 место – Александр Щеголев

2 место – Александр Иванов

3 место – Владислав Петров

500 куб. см, кулкатор

1 место – Захар Челышков

2 место – Денис Грызенков

3 место – Алексей Ковтун

500 куб. см, острый шип

1 место – Антон Манышев

2 место – Николай Каминский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]