Во Владивостоке прошли соревнования по мотокроссу на льду
На озере Юность прошел третий этап открытого Кубка Владивостока по мотокроссу на льду. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, участников во взрослых классах было меньше, чем в предыдущих этапах, зато дети выступили в полном составе, и среди них впервые оказались и девочки.
«11 февраля в поселке Ярославский пройдут соревнования по ледогари, многие спортсмены поехали сегодня туда на тренировку. Тем не менее дети, которые участвуют в классах 50, 65, 85 кубических сантиметров в полном объеме приехали к нам на соревнования, – рассказал главный судья соревнований Евгений Манышев. – Лидеры остались те же. Сегодня впервые в наших соревнованиях участвуют две девочки, две Юлии: из Владивостока и Славянки».
Для Юлии Евдокимовой из Владивостока эти соревнования стали дебютными. Она завоевала бронзу в классе 65 кубических сантиметров (острый шип), обогнав многих мальчишек.
Погода по сравнению с предыдущим этапом была теплее, тем не менее, лед был крепким, и безопасности участников и зрителей ничего не угрожало.
В самом крупном классе 500 кубических сантиметров за победу боролись Антон Манышев и Николай Каминский. Для них этот этап стал своеобразной дуэлью. В нелегкой борьбе победу одержал Антон Манышев.
«Соперничество у нас с Николаем Каминским дружеское, – сразу сказал Антон Манышев. – Но спортивная злость есть: хочется стать первым, проехать быстрее. Ранее я побеждал на этих соревнованиях дважды, но перед этой зимой два года пропустил, тяжело сейчас вкатываться. Все-таки соперники растут, новые люди приходят. В предыдущем этапе я был третьим».
Результаты третьего этапа Кубка Владивостока
50 куб. см, КТМ
1 место – Степан Тюфтин
2 место – Артемий Лукашов
3 место – Даниил Чеботько
65 куб. см, кулкатор
1 место – Сергей Журавлев
2 место – Аристарх Завертан
3 место – Артур Полищук
65 куб. см, острый шип
1 место – Иван Манышев
2 место – Никита Кондратьев
3 место – Юлия Евдокимова
85 куб. см
1 место – Александр Жуков
2 место – Сергей Журавлев
3 место – Арристарх Завертан
125 куб. см, острый шип
1 место – Александр Бурковский
2 место – Александр Черевченко
125 куб. см, кулкатор
1 место – Александр Щеголев
2 место – Александр Иванов
3 место – Владислав Петров
500 куб. см, кулкатор
1 место – Захар Челышков
2 место – Денис Грызенков
3 место – Алексей Ковтун
500 куб. см, острый шип
1 место – Антон Манышев
2 место – Николай Каминский.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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