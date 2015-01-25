Более 150 ребят стали участниками регионального этапа "Робофест-2017" во Владивостоке

Четвертый робототехнический фестиваль "Робофест-Владивосток 2017" стартовал 4 февраля в столице Приморья. Его участниками стали более 150 мальчишек и девчонок – 72 команды по 2-4 человека. Количество команд, отмечают организаторы, рекордное для фестиваля – в прошлом году на соревнования заявилось 40, а на первом фестивале в 2014 году – всего шесть команд. Поболеть за участников фестиваля пришли не меньше двух тысяч человек.

На "Робофест" приехали ребята из Владивостока, Хабаровска, Уссурийска, Находки, села Спасское, Лучегорска, Большого Камня, Артема и Фокино.

Все они представили свои разработки и соревновались в программировании и создании роботов, способных быть полезными и в быту, и на производстве.

В течение двух дней организаторы определят победителей и объявят имена тех, кто попадет в состав сборной и будет представлять Приморье в финале "Робофеста-2017" в Москве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]